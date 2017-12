/ El viceprimer ministro ruso, Vitali Mutkó, anunció este miércoles que deja el comité organizador del Mundial de Rusia 2018 dos días después de dimitir provisionalmente como presidente de la Unión de Fútbol de Rusia (UFR)." Alexéi Sorokin será el presidente del comité organizador ' Rusia 2018'. Yo me centraré en mi labor en el Gobierno ", dijo Mutkó en un comunicado.Aseguró que Sorokin, el rostro del comité organizador en el mundo, será el encargado también de representar a Rusia ante la FIFA " Aún queda mucho trabajo por hacer, pero estoy absolutamente convencido de que todo estará preparado dentro de los plazos previstos y el 30 de mayo entregaremos todos los documentos a la FIFA ", señaló.Al respecto, el comité organizador emitió una nota en la que informó de que la decisión de Mutkó no influirá "de ninguna manera" en la marcha de los preparativos del Mundial.Y añadió que Mutkó seguirá coordinando tanto los preparativos de las regiones implicadas en el Mundial como la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias desde su cargo en el Ejecutivo.Este lunes Mutkó también anunció que dejaba el cargo de jefe de la UFR por un plazo de seis meses para recurrir ante el Tribunal de Arbitraje (TAS) la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de excluirle de por vida de los Juegos por las denuncias de dopaje de Estado.Precisamente, Mutkó presentó este miércoles el recurso ante el TAS, decisión que no ha sido secundada por el presidente del Comité Olímpico Ruso, Alexandr Zhúkov.Además de obligar a los deportistas rusos a competir a título individual en los Juegos de Invierno de PyeongChang, el pasado 5 de diciembre el COI apartó indefinidamente a Mutkó de los Juegos Olímpicos.Mutkó es considerado por la prensa occidental el principal responsable de la trama de encubrimiento de positivos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.El presidente ruso, Vladímir Putin, ya lo había relevado en octubre de 2016 como ministro de Deportes tras el escándalo de dopaje en el deporte ruso que dejó fuera a todo el equipo de atletismo de los Juegos de Río y excluyó al equipo paralímpico al completo.Colaborador de Putin desde hace un cuarto de siglo y antiguo presidente del Zenit de San Petersburgo, Mutkó fue mencionado en el diario del principal denunciante de la AMA, Grigori Rodchenkov, antiguo director del laboratorio antidopaje de Moscú.VER COMENTARIOSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi