/ La policía de una ciudad del norte del estado de Nueva York confirmó hoy que las cuatro personas encontradas muertas este martes, con señales de haber sido asesinadas, son dos mujer es y dos niños.Los cadáveres fueron hallados en el sótano de una casa de la localidad de Troy, cerca de la capital del estado, Albany, pero no se han dado a conocer detalles que indiquen el móvil de algo que las autoridades consideran como un homicidio múltiple.En una rueda de prensa, el jefe de la policía de Troy, James Tedesco, informó de que las víctimas son una mujer de 36 años, otra de 22, un niño de 11 y una niña de 5. Los dos menores son hijos de una de las mujer es, que tenían una relación no precisada.Tedesco, que no proporcionó la identidad de las víctimas, señaló que no se trató de un asesinato múltiple al azar, y dijo que siguen las investigaciones para saber quién puede ser el responsable o el móvil que tuvo para perpetrar los homicidios.El jefe policial no quiso confirmar si en el lugar se encontraron armas ni cómo habían muerto las víctimas, aunque señaló que no podía creer que haya una "persona de un salvajismo tal que pudiera hacer algo así".Se espera que haya mayores datos una vez se complete la autopsia, agregó Tedesco.La identidad de las víctimas será facilitada cuando sean notificados los parientes, agregó el jefe policial de Troy, una ciudad de unos 50.000 habitantes situada en la ribera oriental del río Hudson.Los cadáveres fueron localizados por administración de propiedades inmobiliarias hacia las 12.50 hora local del martes (17.50 GMT). (27/12/2017)