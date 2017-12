/ La Municipalidad de Encarnación lanzó un mensaje amistoso a través de sus redes sociales para pedir a los visitantes de la Costanera que no se ensucie el espacio. A partir de ahora, anuncian un combate frontal contra los desperdicios y anuncian que procesarán y expondrán a los que arrojen basura."Queridos Reyes Magos: La Municipalidad les da amplia libertad de acción, en no traerles regalos a estas personas que ensucian la ciudad", reza un posteo de la cuenta de la Municipalidad de Encarnación en Facebook que resultó ampliamente difundido a través de la red. La idea era concienciar a los ciudadanos de no arrojar basura a la vía pública, con un tono hasta si se quiere jocoso.Al respecto, el encargado de la Playa San José y la Costanera de Encarnación, Sergio Godoy, dijo a HOY Digital que el posteo buscaba jugar un poco con el humor pero que a partir de ahora se aplicarán multas y exposiciones mediáticas a las personas que no están adecuándose a la ordenanza 101/2010 que reglamenta el uso y la convivencia en las playas de la capital de Itapúa.Para el combate contra la basura y los incidentes en la Costanera, la Municipalidad dispone de cuatro cámaras que captan todo lo que sucede en la zona de playa que están controladas por agentes de la Policía Municipal de Tránsito. También dijo que tendrá a su merced 60 cámaras ubicadas a lo largo de avenida y en puntos de acceso a la ciudad que tienen la posibilidad de captar hasta el tatuaje que tiene una persona, así como el número de patente del vehículo.Godoy explicó que tratarán en lo posible de captar infraganti a los que estén ensuciando la Costanera. Una comitiva municipal acompañada de la Fiscalía irá al encuentro de los infractores y procederá a notificarles de la falta para el inicio del proceso que deberá dirimirse en el Juzgado de Faltas de la Comuna.Además del proceso al que serán sometidos los infractores, dijo que sus imágenes recorrerán los grupos de WhatsApp y las páginas de Facebook para que queden bien expuestos y no se animen a volver a cometer otra irregularidad. La rigurosidad será igual para los locales como para los turistas que van en masa a disfrutar de las playas encarnacenas.Recordó casos anteriores de personas que fueron captadas orinando en el agua y que, gracias a las cámaras, pudieron procesarlas. "No nos limitamos al escarche, no va a ser solo una sanción social. Va a ser también monetaria", sostuvo el funcionario municipal.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi