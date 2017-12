/ La actriz y cantante mexicana Thalía sorprendió a sus seguidores en redes sociales al lucir un nuevo rostro. Sus fans no dudan en especular sobre un posible exceso de botox.Con motivo de los festejos de Nochebuena y Navidad, la artista compartió su saludo correspondiente a sus seguidores a través de un video y una foto familiar en su cuenta oficial en Instagram.Pero no fue su mensaje sino su apariencia la que llamó la atención de los internautas, quienes al instante notaron algo diferente en su rostro.Best wishes to all of you, my loves!!! Peace, love, harmony and joy to the world! ¡Mis mejores deseos para todos mis amores! ¡Paz, amor, armonía y alegría para el mundo! ‪#HappyHolidays #FelizNavidad #MerryChristmas #FelicesFiestas‬Una publicación compartida por Thalia (@thalia) elDic 23, 2017 at 7:54 PSTLa recordada protagonista de exitosas telenovelas como "María la del Barrio" y "Marimar" recibió todo tipo de comentarios de parte de muchas personas en todo el mundo que coincidieron en su rostro luce ahora bastante hinchado.La mediática no hizo caso a los comentarios y posteriormente publicó un video con distintos looks navideños y una edición de algunos de los personajes que hizo en los melodramas.¡Yo, Thaly y todos mis "alter-egos y diferentes personalidades," les deseamos la mejor de las navidades!!! Estas imágenes no serían posibles si yo no contara con el AMOR Y PASIÓN de ustedes, que cada día me alegran y sorprenden con su creatividad y memes divertidos. ¡LOS AMOOOO!!! Dios los bendiga siempre. Me, and all of my alter-egos, would like to wish you a wonderful Christmas! These images are possible because of your love and passion. Every day you surprise me with your creativity and fun memes. I love you all so much! God bless you!!! #HappyHolidays #FelizNavidad #MerryChristmas #FelicesFiestasUna publicación compartida por Thalia (@thalia) elDic 24, 2017 at 2:52 PSTTu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi