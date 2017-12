/ La construcción registró en octubre una suba internual del 18,8%. Foto: Archivo La economía registró en octubre su mayor suba interanual del año. Según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) , creció un 5,2% en comparación a igual mes del año anterior.Con esta mejora, el indicador acumula ocho meses consecutivos en alza. Si bien en el Gobierno celebraron el crecimiento, no pasó desapercibido entre los economistas que octubre del 2016 había marcado una baja interanual del 4,4% en relación al mismo mes del 2015. De hecho, fue uno de los peores meses de ese año, solo superado por la marca registrada en junio del -4,9% y en julio del -5,6%, siempre en comparación a igual mes del año previo.Las ramas de actividad que más aportaron a la suba interanual del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) fueron la construcción (18,8%), el comercio mayorista y minorista (6,8%), la agricultura(4,4%) y la industria manufacturera (4,3%). En contrapartida, el único sector que marcó una caída interanual fue Electricidad, gas y agua, con una baja del 0,5%.En la medición desestacionalizada, es decir respecto al mes anterior, la actividad económica avanzó 0,2%.Para que la serie desestacionalizada (no es la serie original) alcance un crecimiento de 3% i.a. (el valor crítico del cupón), la suba mensual desestacionalizada en nov-dic debería ser de 1,73%.A tener en cuenta: el EMAE ex ante es sólo un proxy de las cuentas nacionales. https://t.co/ckSVmmQ7xY &- Martín Vauthier (@martinvauthier) 27 de diciembre de 2017 En el acumulado del año, la economía creció un 2,8% hasta octubre y podría cumplir la meta del 3% fijada por el Gobierno para este año en el presupuesto. El economista Martín Vauthier, director de EcoGo indicó a través de su cuenta en Twitter, que para que se alcance ese objetivo la suba mensual desestacionalizada en noviembre- diciembre debería ser de 1,73%."El crecimiento de octubre tiene mucho que de fecto con la base de comparación, ya que octubre del 2016 registró el piso del nivel de actividad. En noviembre de ese año la economía repuntó y en diciembre se aceleró fuerte. La interanualidad va a ser bastante más baja en el último bimestre", sostuvo.Luego de conocerse los datos, subieron más del 7% los cupones TVPA (título vinculado al PBI denominados en dólares) y TVPP (títulos vinculados al PBI denominados en Pesos).El análisis de José Del Rio sobre el balance de la economía en 2017cerrarEn esta nota: Indec LA NACION Economía Actividad económicaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi