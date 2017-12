/ El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, señaló este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), no desea alcanzar algún escaño gubernamental, al contrario, "desea trabajar junto al pueblo"."Insisto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es una institución que anda buscando espacios para estar haciéndose de prerrogativas u ocupando espacios que no les compete (…) nosotros no queremos un Gobierno, no, queremos es trabajar junto al pueblo", expresó el Ministro durante un acto con los Consejos Productivos de Trabajadores en el Fuerte Tiuna.En ese sentido, enfatizó que los medios de comunicación "de la derecha", proyectan una errada imagen de las fuerzas castrenses venezolanas a nivel internacional."Han querido hacernos ver a nivel internacional que en Venezuela gobernamos los militares y eso no es así", dijo.Por su parte, exhortó a la ciudadanía en general a trabajar en conjunto con las Fanb a fin de consolidar el modelo socialista en el país.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi