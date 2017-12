/ Después de que se filtrasen los supuestos juegos de PlayStation Plus para el próximo mes de enero de 2018 , ya tenemos aquí la confirmación oficial: Batman The Telltale Series y Deus Ex Mankind Divided son los juegos del mes para PlayStation 4. Pero, eh, que no vienen solos.Otro mes más tendremos la promoción de ¡Has sido tú! , que se podrá seguir consiguiendo de manera gratuita hasta el día 6 de febrero de 2018 . Sony amplía así la oferta para que nos hagamos con el divertido juego de PlayLink . Esperemos que una vez nos despidamos de él, nos ofrezca algún otro título de este nuevo conjunto de juegos, como Intenciones Ocultas .Como exclusiva de España y Portugal , los usuarios recibirán Dynasty Feud , un juego del mes que llega gracias al programa PlayStation Talents .También tenemos un videojuego bonus con el servicio de PlayStation Plus. El shooter exclusivo de PlayStation VR, StarBlood Arena , estará disponible mediante una promoción activa desde el próximo 2 de enero hasta el 6 de marzo.Para PlayStation 3 recibiremos Sacred 3 y The Book of Unwritten Tales 2 . En PS Vita tenemos a Psycho-Pass: Mandatory Happiness y Uncanny Valley .Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Sony comienza a mover hilos para llevar PS4 a China La mitad de usuarios de PS4, suscriptores de PS Plus La beta privada de PS Now llega a PlayStation 4 hoyCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi