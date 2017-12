/ El servicio de streaming anunció las novedades en su programación para el primer mes de 2018. Entre nuevas series y temporadas entregan en su parrilla destacan Comedians in Cars Getting Coffee de Jerry Seinfeld , que lo presenta a él y a sus amigos comediantes tomando café y conduciendo un auto clásico mientras comparten historias.También la continuación de series como Grace and Frankie, Lovesick y Black Sails y una serie especial de comediantes colombianos que presentarán sus stand-up comedy: Alejandro Riaño, Julián Arango, Antonio Sanint y Ricardo Quevedo.Estos son algunos adelantos.Lovesick - Segunda temporadaEsta serie conocida anteriormente como Scrotal Recall, está de vuelta con ocho nuevos episodios de divertidas desventuras amorosas con sus protagonistas: Johnny Flynn, Antonia Thomas y Daniel Ings. En la plataforma a partir del 1 de enero.Un adelanto de los estrenos de enero.Lovesick estará disponible a partir del 1 de enero. FOTO Cortesía Grace and FrankieEs la cuarta temporada de esta serie protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin, dos mujer es que de repente se enfrentan a un torbellino de cambios cuando sus respectivos maridos revelan que son homosexuales y se van a vivir juntos.Frente a esta sorpresa y a un futuro incierto, las dos forman una alianza tan curiosa como indestructible, una nueva forma de familia llena de risas y lágrimas.El estreno de esta cuarta temporada será el 19 de enero.Tráiler de la cuarta temporada de Grace and Frankie.Comedians in Cars Getting CoffeeEl creador, productor, guionista y actor Jerry Seinfeld se mudó a Netflix con sus nuevos proyectos de comedia.Uno de ellos es el programa Comedians in Cars Getting Coffee, disponible a partir de 5 de enero y en la que el comediante sale a tomar un café con otros colegas como Steve Harvey y también actores de Hollywood.Tiempos de guerraEs una serie española que llega a Netflix el 18 de enero. La serie gira en torno a la guerra del Rif, en Julio de 1921 el gobierno español lucha por mantener sus posesiones en el norte de África, en la zona del Rif, donde se enfrenta a grupos autóctonos (rifeños) que se resisten a ser dominados por el Protectorado español de Marruecos. En los hospitales de Melilla, médicos y enfermeras se entregan a un único objetivo: salvar la vida de los soldados heridos en el frente. Disponible a partir del 18 de enero.Rotten (Documental)Este documental se sumerge en el submundo de la producción de alimentos para exponer la corrupción, el desperdicio y los peligros reales detrás de sus hábitos alimentarios cotidianos. En un mundo en el que las cadenas de suministro globales se entrelazan y se consolidan cada vez más, esta serie comienza en su plato y sigue a las impactantes consecuencias -intencionadas o no- de regulación, innovación y codicia", cuentan desde la sinopsis. Disponible a partir del 5 de enero.Imágenes del documental Rotten. FOTO Cortesía El rey de la polcaEs el estreno de esta tragicomedia que relata la verdadera historia del auge y la caída del emigrante polaco Jan Lewan, interpretado por Jack Black, desde el propietario de la tienda Tchotchke en los años 70 hasta el indiscutido Rey de la Polka de Pensilvania a principios de los 90. Disponible a partir del 12 de enero.Tráiler de El rey de la polcaÉl me nombró MalalaA partir del 1 de enero se verá este documental que repasa la vida de esta joven pakistaní, premio Nobel de Paz, quien emprendió una lucha internacional en pro de la educación.Empire of the scents (El imperio de los olores)Un documental que explora el olor como disparador emocional."El olor nos conmueve, subliminal y profundamente. Nos mueve a actuar y a hacer cosas de las cuales no nos damos cuenta. Enriquece nuestras vidas, nos da alegrías indescriptibles. A lo largo de este largometraje, las historias centrales nos llevan al mundo del olfato. Muchos de ellos tienen el suspenso, el riesgo de desafiar la muerte y la locura de una búsqueda suprema. Otros, son momentos de poesía pura", explican desde la web del proyecto.Este documental fue grabado en cinco países.Este es el tráiler de El imperio de los oloresArango y Sanint: ríase el showEste especial de humor trae el espectáculo de Julián Arango y Antonio Sanint grabado en Cali este año. Son varios años de este stand-up comedy que tiene diversos personajes de diferentes regiones de Colombia . Este programa se estrena el 17 de enero y hace parte de una propuesta de esta plataforma que tendrá varios monólogos.El de Alejandro Riaño se verá a partir del 10 de enero y el de Ricardo Quevedo: hay gente así, desde el 24.Los comediantes colombianos se verán en Netflix en el mes de enero.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi