/ Uno de los principales problemas que tiene Nintendo Switch es que sus tarjetas de juego (o cartuchos, como tendemos a llamarlas de forma coloquial) sólo llegan a la capacidad de 32GB , lo que ha obligado a algunos títulos a presentarse con una parte en formato digital. Desde Nintendo, se nos comentó que esto pasaría a ser historia a mitad del próximo año 2018, cuando llegarían las tarjetas de más capacidad . Sin embargo, tocará esperar a 2019 .La Gran N ampliará por fin la capacidad de los cartuchos de Switch a 64 GB , pero lo hará dentro de dos años, según asegura Takahashi Mochizuki , redactor de Wall Street Journal .La poca capacidad de las tarjetas de juego nos ha tenido hasta ahora descargando más de 10GB de juegos que venían, de por sí, en formato físico, como son Skyrim, DOOM o la versión de Wolfenstein II que llegará próximamente. Sumando esto a la baja capacidad que de por sí tiene la memoria interna de la consola, parece que la híbrida no está preparada para los "más grandes".Tener que esperar más de lo que creíamos para recibir las tarjetas de 64GB puede sentar algo mal a Switch, aunque de momento le va bastante bien en el mercado.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… La eShop de Nintendo está en mantenimiento esta mañana El firmware de Nintendo Switch ya no contiene el juego de Golf El servicio online de Switch podría posponer ser de pagoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi