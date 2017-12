/ El titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, denunció que en la Cámara de Senadores se forzó el tratamiento del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2018, con la aparente intención de esconder las modificaciones hechas en diversos rubros, sobre todo, en los de anexos de personal de diferentes instituciones públicas.La autoridad dijo además que la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), solicitó que firme las 4.000 hojas del PGN unos 10 minutos antes de iniciar la sesión en el Senado, de manera a pasar por alto los controles habituales que se debe dar a este proyecto, motivo por el cual se negó a firmar los mismos."Hoy me doy cuenta de cuál fue el objetivo que reciba esos documentos y los firme rápidamente, no controlarlos y remitirlos al Senado. Revisar la mitad del PGN nos tomó hasta ahora unos cuatro días, ellos querían que firme todas las hojas en 10 minutos, 10 minutos para la Ley más importante del país, eso no se puede siquiera imaginar", subrayó el congresista.Recordemos que durante el tratamiento del plan de gastos, el senador Juan Carlos Galaverna acusó a Alliana de irresponsable por no firmar los documentos. El diputado recién hoy realizó su descargo, luego de revisar más de la mitad del proyecto.Alliana sostuvo que, hasta ahora, en un comparativo del presupuesto aprobado y el remitido por la Bicameral, encontró modificaciones en más de 22 instituciones, entre ellas, la ANDE, Senacsa, gobernaciones y varias universidades nacionales.Explicó que los cambios no alteran el monto general, sino que se dan en rubros particulares como el anexo de personal y transferencias, en los cuales los ordenadores de gastos tienen mayor discrecionalidad para la utilización de recursos."Ahí es donde algunos aprovechan para meter sus cupos bajo la mesa, es por eso que ellos estaban apurados para que yo firme", señaló Alliana al tiempo de anunciar que ya dio informe de esto a la ministra de Hacienda.Finalmente, lamentó que hayan querido dejar malparada a la Cámara de Diputados con relación al manejo del Presupuesto y aseguró que debido a la forma irresponsable en que se trató el plan de gastos en el Senado, hoy el presidente Horacio Cartes tiene todas las herramientas necesarias para el veto.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi