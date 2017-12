/ Nintendo Switch y Super Mario Odyssey arrasan en ventas por donde quiera que pasan, sobre todo en Japón. El País del Sol Naciente se ha enamorado de la híbrida de la Gran N y de su increíble juego, teniéndolos siempre como lo más vendido de la semana. El éxito ya se ha hecho más que palpable, sobre todo después de que Switch haya superado los 3 millones de unidades vendidas .Habiendo vendido un total de 3.178.100 consolas , la estrella de Nintendo está arrasando en Japón. La campaña navideña ha sido, además, bastante fuerte, y es que la híbrida ha conseguido en una sola semana vender 269.684 unidades . Unas cifras increíbles para una plataforma que no tiene ni tan siquiera un año de vida, habiéndose lanzado en marzo de este año.De hecho, son cifras que podrían haber sido mayores si Nintendo hubiera podido gestionar mejor las tiradas, ya que Switch ha sufrido durante meses de la falta de stock en las tiendas.Junto a Super Mario Odyssey, los juegos que más se han vendido han sido Splatoon 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Mario Kart 8 Deluxe .Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… La eShop de Nintendo está en mantenimiento esta mañana 5 crossovers de Mario que nos encantaría jugar El firmware de Nintendo Switch ya no contiene el juego de GolfCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi