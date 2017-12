/ El principio de oportunidad que tiene actualmente el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, con la Fiscalía General de la Nación y que le garantiza beneficios judiciales, podría estar en riesgo por presuntamente ocultar bienes.Así lo indicó el Fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, luego de incautar esta mañana dos predios de 112 hectáreas que alcanzan los 1120 millones de pesos y que aparecían a nombre de la empresa GSI Protectos SAS. Estos predios se suman a otros cuatro por un total de 637 hectáreas.No obstante, el representante de la empresa Jairo Aldana Bula, quien reconoció a la Fiscalía que los predios La Nobleza y El Guamal, ubicados en Córdoba, en realidad son del padre del exgobernador Lyons, Alejandro Lyons de la Espriella."Se está compulsando copias de la información que se ha obtenido con destino al Fiscal de conocimiento que promovió el principio de oportunidad y que es el competente en el caso del señor Lyons, para establecer si hay que revalorar el principio", dijo Martínez.Le puede interesar: Corte Suprema tumbó principio de acuerdo de Alejandro LyonsEl Fiscal explicó que "es una de las alternativas porque el exgobernador Lyons se obligó con la Fiscalía a identificarle todos los activos ilícitos de su propiedad y manifestó que eran 4.000 millones"."La Fiscalía se reservó el derecho de extinguirle el dominio de activos ilícitos que no fueran declarados por él y esa es la actividad en la que actualmente nos encontramos", dijo Martínez.El Fiscal General igualmente señaló que se está evaluando hacer una imputación en este caso por un posible testaferrato o enriquecimiento ilícito al padre del exgobernador.El fiscal anunció que hay más información sobre otros activos que no habrían sido entregados por Lyons y que estarían a nombre de terceros, por lo cual los operativos se realizarán en lo que queda del año.El principio de oportunidad avalado por el Tribunal Superior de Bogotá señala que Lyons no será investigado por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, a cambio de devolver 4.000 millones de pesos y declarar contra Musa y Edwin Besaile (actual Gobernador de Córdoba) por el caso del manejo de las regalías en Córdoba y contra más personas en el caso conocido como ‘el Cartel de la Toga’.El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, podría perder su principio de oportunidad. FOTO: ColprensaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi