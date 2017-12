/ El Pleno de la Asamblea decidió la tarde de hoy, miércoles 27 de diciembre del 2017, aceptar la propuesta del Ejecutivo de que el sistema dinero electrónico deje de ser manejado por el Banco Central del Ecuador (BCE) , para que en su lugar, sea el sistema financiero nacional (bancos y cooperativas) el único que administre un sistema de medios de pago electrónicos.Este fue uno de los planteamientos que el Presidente de la República, Lenín Moreno , incluyó en el veto parcial al Proyecto de Ley de Reactivación Económica enviado al Pleno para su votación.El cambio al sistema de dinero electrónico fue de los temas que más fricciones generó en los debates previos, desde que se presentó el proyecto el pasado 1 de noviembre.En el segundo debate, el 29 de noviembre del 2017, la Asamblea decidió eliminar la propuesta del Ejecutivo con respecto al manejo de la moneda electrónica que el BCE manejó de manera privativa desde el 2014.Pero la tarde de hoy, c on 82 votos a favor y 29 en contra, el Legislativo se allanó al planteamiento del Presidente Moreno , con lo que cumple el compromiso que hizo a la banca privada el pasado agosto, a cambio de que los bancos logren que la demanda de efectivo en el país se reduzca en USD 800 millones anuales.La Asamblea aprueba el allanamiento al texto del veto Presidencial en los artículos del Grupo 4. Imagen: Twitter de la Asamblea NacionalSofía Espín , asambleísta del ala correísta de Alianza País , cuestionó lo planteado por el Ejecutivo, y señaló que la banca privada no debería manejar exclusivamente los medios electrónicos debido a que no fue una promesa de campaña de Moreno.En tanto, Gabriela Larreátegui , de Creo, defendió el cambio, y sostuvo que es necesario debido a que la banca privada genera más confianza en los clientes.La Asamblea decidió votar las 21 objeciones del veto del Ejecutivo por partes, para lo que agrupó las objeciones en cuatro grupos. Ya se votaron tres durante la mañana, todavía está pendiente que se vote un grupo, que se pospuso para la tarde.El grupo pendiente es el que contiene las objeciones a temas como el aumento del límite de endeudamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las propuestas sobre la definición de exportadores habituales para que accedan a beneficios tributarios .Pleno aprueba el allanamiento al veto del Ejecutivo correspondiente al manejo de dinero electrónico en la #LeyReactivaciónEconómica (82 votos afirmativos, 29 negativos y 15 abstenciones)— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) 27 de diciembre de 2017 Presidente Moreno anuncia que envió veto parcial a proyecto de Ley para Impulsar la Reactivación Económica Asamblea aún no recibe veto a la Ley de Reactivación Económica Comisión de Régimen Económico aprobó traspaso del dinero móvil El veto del Ejecutivo llegó a la Asamblea Nacional con 16 cambios Veto del Gobierno incluyó cinco cambiosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi