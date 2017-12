/ El vuelo 175 de All Nippon Airways salió del aeropuerto internacional de Los Ángeles en torno a las 11:30 de la mañana, pero nunca llegó al aeropuerto de Narita en Tokio, luego de que alguien presuntamente lo abordara por error.El piloto decidió regresar al aeropuerto de origen acatando las normas de seguridad de la aerolínea, dijo ANA en un comunicado en que se disculpó con sus clientes pero ratificó que fue la decisión correcta.El vuelo salió del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a las 11:36 a.m. del martes y regresó a las 7:33 p.m.La modelo Chrissy Teigen y su esposo el cantante John Legend estaban a bordo del avión y ella tuiteó sobre lo sucedido, preguntándose por qué el avión tenía que volverse cuando ya había recorrido cuatro de sus once horas de vuelo El cantante John Legend y su mujer , la modelo Chrissy Teigen, estaban a bordo del avión.Mirá también Disney elimina los carteles de "No molestar" en sus hoteles Según Teigen, el pasajero abordó en el aeropuerto de la ciudad estadounidense con un pasaje de avión de otra aerolínea, pero esto no fue confirmado por las autoridades."¿Por qué castigar a todos los pasajeros por el error de uno solo? ¿No sería mejor aterrizar todos en Tokio, dejar que los demás se bajen y volver con la persona? Todos nos estamos preguntando lo mismo", escribió la modelo, acompañando su relato con fotos y videos.De acuerdo con los tuits que posteó Teigen desde al avión a sus 9,2 millones de seguidores en Twitter, el pasajero en cuestión abordó el vuelo de ANA con un boleto de United Airlines."Primera vez que me ocurre en un vuelo : a 4 horas de despegar en un viaje de 11 horas y estamos volviendo porque tenemos un pasajero que no debería estar a bordo de este avión", escribió la modelo."Tantas preguntas y no tengo respuestas. Ellos tampoco. Esta persona debe estar mortificada", se compadeció."La persona tiene mucha suerte de que todos tenemos que bajar del avión. Imaginate tener que bajar solo. ¡La vergüenza!", afirmó.Mirá también Cómo sobrevivir a un viaje en pareja Temprano el miércoles tuiteó finalmente: "íAl fin despegamos!"ANA dijo que está tratando de esclarecer cómo fue que ese pasajero logró abordar el vuelo equivocado ."Durante el vuelo , se le informó al piloto que había una discrepancia con respecto a la lista de pasajeros . En base a la información disponible en ese momento, el piloto tomó la decisión correcta de regresar a LAX", dijo ANA.Agregó que fue la decisión apropiada "como medida de precaución para resguardar la seguridad de los pasajeros y de la tripulación"."ANA desea ofrecer sus disculpas a los pasajeros por cualquier inconveniente", manifestó la línea aérea. "Nos enorgullecemos de ofrecer a nuestros clientes un servicio ejemplar, y en este vuelo no lo hicimos".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi