/ Argentina, Brasil, Ecuador y Galápagos, México y Perú suelen ocupar lugares destacados en los rankings turísticos. [email protected] De hecho, México es el país más visitado de América Latina con más de 32 millones de turistas extranjeros anuales. No en vano, el turismo representa el 8,6% del PIB del país.Argentina es otro de los destinos pujantes en la región para aquellos que buscan naturaleza. (Getty)Argentina es otro de los destinos pujantes en la región para aquellos que buscan naturaleza. (Getty)Según el último número del Barómetro del Turismo Mundial de la Organización Mundial del Turismo , América Latina siguió registrando resultados positivos en la mayoría de los destinos este 2017.Sudamérica continúa liderando el crecimiento en la región, con un incremento del 7% en el número de llegadas internacionales en los primeros 10 meses de 2017 con respecto al mismo período del año anterior.La región de Centroamérica y el Caribe también creció (un 4%), mostrando signos de recuperación en octubre tras el paso de los huracanes Irma y María.BALANCE ENTRE NATURALEZA Y CULTURAEl Caribe sigue siendo el destino predilecto de los turistas europeos, destacando los paquetes vacacionales a Cuba, República Dominicana y México, le apuntaron a BBC Mundo desde Travelplan, uno de los principales turoperadores de España.Pero los viajeros europeos buscan mucho más que el turismo de playa en la región.Además de sus riquezas históricas y culturales, la gastronomía de Perú hace del país sudamericano uno de los preferidos de los viajeros europeos. (Getty)Además de sus riquezas históricas y culturales, la gastronomía de Perú hace del país sudamericano uno de los preferidos de los viajeros europeos. (Getty)"Los viajeros europeos que van a América Latina buscan el arte, la cultura, la arqueología, pero cada vez más también el trekking, los paseos a caballo… en general se puede decir que buscan un balance entre naturaleza y cultura", le dijo a BBC Mundo Laura Rendell-Dunn, responsable de prensa de Journey Latin America, turoperador británico especializado en viajes a Centroamérica y Sudamérica.Otro de los aspectos que más le interesa al viajero europeo es la gastronomía, de ahí que México y Perú sean siempre destinos destacados.Pero además de estos dos países que podríamos calificar ya como "clásicos", este año hubo al menos otros dos que destacaron por encima de otros.El vuelo directo entre Londres y Santiago llevó muchos más turistas británicos a Chile. (Getty)El vuelo directo entre Londres y Santiago llevó muchos más turistas británicos a Chile. (Getty)Chile y Costa Rica fueron los dos destinos que sobresalieron entre los británicos.Ambos son destinos predilectos por los amantes del ecoturismo, pero la razón por la que brillaron este año en Reino Unido es por el vuelo directo que British Airways lanzó desde Londres a San José, a mediados de 2016, y a Santiago, a principios de 2017."Eso hace mucho más fácil viajar, sobre todo a los que van en familia", dijo Rendell-Dunn.COLOMBIA: LA NUEVA JOYAEn cuanto a las previsiones para 2018, hay grandes expectativas para Colombia: "Hay un gran interés en este país, con un tamaño menor que otros en la región, por tanto más manejable, tiene de todo: Amazonas, playas, regiones cafeteras, sitios arqueológicos, buena música…", dijo la responsable de prensa de Journey Latin America.Colombia se puso de moda entre los turistas españoles y es un destino emergente en EE. UU. (Getty)Colombia se puso de moda entre los turistas españoles y es un destino emergente en EE. UU. (Getty)Eso es algo que ya conocen bien los turistas españoles, entre los que Colombia fue el destino más atractivo de la región este año, seguido por Argentina y Brasil."Todo el tema del proceso de paz puso de moda a Colombia", le dijo a BBC Mundo Carlos Garrido, vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV)."El turista español busca destinos combinados, que ofrezcan playa y naturaleza, pero también arte y cultura. De ahí la importancia de destinos como Colombia", que todos los años es otro de los favoritos agregó Garrido.¿QUÉ PREFIEREN LOS ESTADOUNIDENSES?En el caso de los turistas estadounidenses, Colombia también se está ganando su espacio y recientemente se ha posicionado como uno de los destinos emergentes en 2018."Hay una mejor comprensión de la diversidad de experiencias que ofrece Colombia y un creciente número de conexiones aéreas entre ese país y Estados Unidos. Por ejemplo, en junio de este año, comenzó a operar un vuelo directo entre Boston y Bogotá con cuatro viajes a la semana", le dijo a BBC Mundo Terry Dale, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Turoperadores de Estados Unidos (USTOA, por sus siglas en inglés).Los turistas de Estados Unidos se están interesando en viajes "culturales". (Getty)Los turistas de Estados Unidos se están interesando en viajes "culturales". (Getty)En el otro extremo está Cuba, que aparece en la lista de los destinos "con riesgo" de perder el interés por parte de los turistas, según la encuesta anual de tendencias y pronósticos que realiza USTOA entre sus 160 empresas afiliadas."La popularidad de Cuba ha crecido en los últimos años, pero los continuos cambios de regulación han provocado incertidumbre sobre el futuro", comentó Dale, refiriéndose al aumento en las restricciones de viaje para los turistas estadounidenses restablecidas por el presidente Donald Trump EL ASCENSO DE GUADALAJARASegún Expedia , agencia de viajes por internet , los cinco destinos preferidos por los estadounidenses en América Latina fueron: México, Colombia, Costa Rica, Perú y El Salvador.En el caso de México, "Cancún ha estado permanentemente entre los destinos más comprados por su hermoso clima, playas y resorts, además de atracciones como Chichen Itza e Isla Mujeres, que están cerca de la ciudad", le dijo a BBC Mundo Christie Hudson, jefa de Comunicaciones de Expedia.com.Y no hay que olvidar el tema de las tarifas, porque los estadounidenses pueden viajar a Cancún con sorprendentes ofertas y en vuelo s que demoran muy poco tiempo.La ciudad de Guadalajara está entre las más preferidas en México, además de Cancún. (Getty)La ciudad de Guadalajara está entre las más preferidas en México, además de Cancún. (Getty)"En los últimos años ha surgido un creciente interés por tener experiencias de viaje más culturales y que a la vez permitan sumergirse en el lugar", dijo Hudson."Eso explica que sitios como Bangkok o Guadalajara (México) estén apareciendo en la lista de los 'top'para los viajeros estadounidenses".Buenas noticias para la región, dado que el interés de los turistas no ha disminuido, a pesar de la dura competencia que existe a nivel mundial.