En un comunicado, la aerolínea Avianca aseguró que "en un acto de buena fe" decidió realizar el incremento salarial y de beneficios retroactivos establecidos por el Tribunal de Arbitramento.A pesar de que el laudo arbitral proferido por el tribunal convocado por el Ministerio de Trabajo para dirimir el conflicto laboral Avianca - ACDAC aún no está en firme, la aerolínea procedió a pagar los incrementos salariales y los aumentos sobre beneficios económicos a sus piloto s y co piloto s en los porcentajes decretados por el Tribunal.Este pago se realizó en la segunda quincena de diciembre de 2017 y es retroactivo al 1 de abril de 2017. Por principio de igualdad, el incremento se hizo extensivo a todos los piloto s vinculados con Avianca S.A.Cabe señalar que el laudo arbitral no está en firme, pues Avianca interpuso un recurso de anulación en contra de los aspectos normativos que profirió el Tribunal. Los aspectos económicos no fueron objeto de anulación por parte de la aerolínea.La compañía aseguró que está atenta al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre las cláusulas que fueron objeto del recurso de anulación para proceder a aplicar el laudo arbitral en su totalidad.Lea además: Superintendencia Financiera ajustó tabla tarifaria del Soat para el 2018