Diciembre suele ser un mes propicio para comprar videojuegos , no solo por los regalos de Navidad, sino por la posibilidad de aprovechar los días de descanso.Las tres consolas más reconocidas del mercado han tenido novedades en los últimos 14 meses: el Playstation 4 Pro, que salió al mercado el 10 de noviembre de 2016; el Nintendo Switch, disponible desde el 3 de marzo de este año, y el Xbox One X, que salió el mes pasado, el 15 de noviembre de 2017. ¿Cuál de ellas es la mejor para sus gustos?El primer rubro de decisión para muchas familias es el precio, y en ello ya hay diferencias sensibles. Los primeros productos en lanzarse (el PlayStation 4 y el Switch) comparten el precio estándar de 1.699.000 pesos , mientras que el Xbox One X es un 40 por ciento más costoso: 2.399.900 pesos.Y el precio de los juegos es similar entre PlayStation 4 y Xbox One X (arrancan en 89.900 pesos), mientras que para la Switch, comienzan en 200.000 pesos. Esta última marca también es más cara para los controles adicionales: cuestan 400.000 pesos, mientras que para PlayStation cuestan 231.000 pesos y para Xbox One, 250.000 pesos.Cabe aclarar que en este campo, los juegos para adultos suelen ser más caros. Por ejemplo, en las primeras dos plataformas, muchos títulos cuestan 150.000 pesos y más. Por ello, es importante definir para quién es la consola, pues los juegos violentos no deben ser jugados por los niños. Si es un regalo para un menor de edad, es bueno revisar la variedad de títulos y no llevarse una decepción.