La Policía de Río de Janeiro informó a través de sus redes el arresto de dos hombres que portaban droga con la imagen del delantero peruano Paolo Guerrero en el envoltorio. Según se puede observar en las imágenes que difundieron las autoridades de Brasil , Paolo Guerrero aparece vistiendo la camiseta del club Flamengo. Junto a los envoltorios con droga, los delincuentes portaban "una pistola, dos radios y otros materiales" cuando se los detuvo durante una "operación en la comunidad de Ana Clara".Uma véspera de #Natal marcada pela atuação constante de nossos heróis! Policiais do #15BPM prenderam dois homens e apreenderam, com eles, uma pistola, drogas, dois rádios e outros materiais, durante operação na comunidade do Ana Clara, em #DuquedeCaxias . #SempreAtuantes #PMERJ pic.twitter.com/22hT6NaTtc— PMERJ (@PMERJ) 24 de diciembre de 2017 Paolo Guerrero fue suspendido por dopaje tras hallarse benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en una prueba antidopaje durante las eliminatorias sudamericanas.Pero la semana pasada la FIFA decidió reducirle la suspensión de un año a seis meses, por lo que el delantero podrá participar en el Mundial Rusia 2018.Con Información de