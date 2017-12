/ Los encargados del Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior Don Carlos Antonio López (BECAL) garantizaron que apoyarán a una becaria que podría perder la matrícula, al retornar del extranjero para resguardar a sus hijas de su expareja, quien presuntamente es un agresor.Mediante comunicado, el coordinador general del programa, Federico Mora, dejó constancia de que la mujer en cuestión no recibirá sanción, penalización o pedido de devolución en el caso que pierda la matrícula.Se trata de una docente que fue beneficiada con la beca para estudiar en Navarra, pero que que tuvo que retornar al país a raíz de los problemas judiciales con su expareja y para resguardar la integridad de sus hijas menores.La ciudadana, quien hizo 14 denuncias por violencia familiar, intentó conceder la guarda de sus hijas a la abuela, pero luego el sujeto en cuestión -estando ella en el extranjero- las llevó y no se comunicó más con la familia durante tres semanas.Ante esto, la misma solicitó un permiso a la universidad donde está cursando su posgrado, para poder venir al país. La casa de estudios concedió esto y le estableció que regrese nuevamente el lunes 8 de enero.Sin embargo, hasta el momento su caso sigue trancado, ya que se intentó conciliar la situación entre ambos, pero el padre condicionó que firmaría la guardia provisoria a nombre de la abuela materna, pero solo si es que se retira una denuncia que afecta a las menores. Esto no fue posible porque ese caso se trata de una causa tipificada como un delito de acción penal.El temor de la mujer fue que al no poder volver a cursar su estudios en la fecha establecida, tenía que abonar al Estado una penalización de G. 200 millones.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi