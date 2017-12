/ En el circuito de Cines Unidos, Gran Estreno de "AMBAR: El Color de una Familia Perfecta", a partir del 12 de enero. La película “ÁMBAR: EL COLOR DE UNA FAMILIA PERFECTA” se estrena en Cines Unidos el próximo el 12 de enero de 2018. Una obra cuyo concepto artístico e idea original es de José Gregorio Hernández bajo la dirección de María José Aular, quienes buscan contribuir al reforzamiento de los criterios de inclusión, igualdad, tolerancia, y los nuevos proyectos de familia; así como al fortalecimiento de la institución de la familia, creando conciencia en lo que debe ser la mejora de la educación familiar en cuanto al respeto y no discriminación. Poster de ÁMBAR: El Color de una Familia Perfecta. “En estos tiempos, consideramos oportuno reforzar valores importantes dentro de la familia, que es la base fundamental de la sociedad, esperamos que el mensaje de esta película, sea el punto de partida para generar los cambios que se necesitan. Me siento muy complacido con el trabajo que veremos en pantalla gigante”, afirmó José Gregorio Hernández, durante la premier para la prensa. En Ámbar, encontraremos las actuaciones de: José Gregorio Hernández y las primeras actrices Caridad Canelón y Francis Romero, acompañados de Juan José Baptista, Leo Aldana, Indra Santamaría, Silvana Continanza, con la participación de José Nelsón Ortega, David La Cruz y José Gabriel Madonías, todos bajo la conducción actoral del Primer Actor William Goite; de igual manera se presentan a los niños Esteban Parra y Stefany Hernández. En cuanto a la historia, la película cuenta lo sucedido a Paúl un actor y cantante, que noche tras noche, da vida a Ámbar, una voluptuosa mujer que divierte con su show a los elegantes asistentes de un lujoso local. Él, regresa de Canadá junto a Tibeu para luchar por el régimen de convivencia familiar de su pequeño hijo, Guillermo, de tan sólo 8 años, de quien su ex mujer , Amanda, lo ha alejado por mucho tiempo, luego de que ésta lo descubriese en su propia casa, siéndole infiel. Tibeu, debe lidiar con Nohelia, una suegra ortodoxa, y con la drogadicción de su cuñado Roberto, un músico frustrado quien está a punto de perder la patria potestad de su hija dado sus problemas de adicción. AMBAR: “El Color de Una Familia Perfecta…” SINOPSIS: Una Producción de: José Gregorio Hernández Paúl, actor y cantante, propietario de un exclusivo bar musical, donde da vida a Ámbar, regresa de Canadá con un matrimonio igualitario, para luchar el régimen de convivencia familiar y visitas a fin de ver crecer a su pequeño hijo, Guillermo, de tan sólo 8 años, de quien su ex mujer , Amanda, lo ha alejado por más de 7 años, luego de que ésta lo descubriese con otro hombre en su propia casa; Tibeu, el esposo de Paúl, debe lidiar con una suegra ortodoxa, Nohelia, llena de prejuicios acerca de la homosexualidad y con la fármaco-dependencia de su cuñado, Roberto, un músico frustrado quien está a punto de perder la patria potestad de la misma, dado sus problemas de drogas. Esta familia debe demostrar que no siempre los matices son blancos o negros, azules o rosas, sino que más bien se pintan de colores bizarros y turbios como el ámbar o el magenta; y en donde lo que, comúnmente, se cree perfecto no es más que la suma de miedos y absurdos prejuicios que enmascaran la real felicidad, olvidándose, incluso, de los sentimientos y verdaderas necesidades de los hijos, sólo por satisfacer absurdos egoísmos del adulto. El elenco de ÁMBAR: El Color de una Familia Perfecta, durante la Gran Premiere en Cines Unidos. Mayor información sobre “Ámbar el Color de la Familia Perfecta” en las siguientes coordenadas: -Clip trascámara: https://www.youtube.com/watch? v=Bm_9zXPGKIc -Tranquilízate (Ambar Soundtrack) José G Hernández / Stefany Hernández Javier Fuenmayor: https://www.youtube.com/watch? v=0O5wEpu2e-0 -Redes Sociales: Twitter: @PeliculaAmbar / IG: @peliculaambar Texto: NP Yuraima Quintero Llamozas / Adiciones: Carlos Medina @carlosmedina1 Fotos: @Moda_Eventos / Twitter (Cortesía).Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi