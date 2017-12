/ El promedio de crecimiento de industrias durante el Gobierno del presidente Horacio Cartes es del 8 % al año. En los últimos tres años se instalaron 104 empresas de maquila, mientras que anteriormente solo estaban 45 desde su creación (hace 16 años).El viceministro de Industria, José Luis Rodríguez, dijo a la 970 AM que, conforme a los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), para finales del año, la industria tendrá el crecimiento histórico más elevado, del orden del 10 %, siendo que el promedio en la última década no pasó del 2 %. Con esto, según subrayó, el promedio de crecimiento de industrias durante el gobierno del presidente Horacio Cartes es del 8 % al año.Hubo un “boom” en la industria y esto fue posible mediante los incentivos del Gobierno, como el régimen de maquila, la Ley 6090 (exoneración de tributos), régimen de política automotriz para el ensamblaje de vehículos, la importación de materia prima y el del producto-empleo, para que se prefiera en un 20 % lo que se produce en el país en las licitaciones públicas.Para garantizar la instalación de las empresas, Rodríguez indicó que solicitaron a la compañía internacional SGS, líder mundial en procesos de certificación, que evaluara el Ministerio de Industria y Comercio y posibilite mejorar la institución para agilizar las solicitudes de apertura de empresas. Tras tres años de trabajo, la firma otorgó la Norma ISO 9001:2015 a la Dirección General de Fomento Industrial.Esta certificación reconoció los estándares de excelencia logrados en cuanto a las políticas públicas aplicadas desde esta cartera de Estado para la implementación de los mencionados incentivos."Aquí se acostumbró a que los empresarios que venían, hagan sus gestiones a través de terceros y no directamente con el ministerio. Ahora, un expediente que entra en una dependencia, no puede tardar más de 24 horas para que se expida por un sí o no. Antes el negocio era retener el documento, se creaban problemas para buscar las soluciones", comentó el viceministro.Es así que desde que existe la ley de Maquila (1997) hasta el 2013, se instalaron solamente 45 empresas de maquila en el país. Mientras que desde el 2013 hasta ahora, se instalaron 104 industrias, dando 13.000 empleos a los paraguayos. "Hoy es más fácil radicarse en el Paraguay. La única verdad es la realidad", celebró.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi