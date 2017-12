/ Shakira, que atraviesa un momento delicado de salud a causa de una hemorragia en las cuerdas vocales, anunció que solo podrá volver a los escenarios hasta junio del 2018.La cantante colombiana debió abandonar su gira ‘El Dorado’ luego de estas complicaciones cuando adelantaba una serie de conciertos por Europa. "He vivido momentos en los que sus oraciones y mensajes cariñosos de ánimo, junto con el apoyo de mi familia, han sido lo único que me mantuvo con ánimos" , manifestó la artista a través de un comunicado en su cuenta de Twitter.Shakira, de 40 años, añadió que tenía la esperanza de poder recuperarse a tiempo para retomar la gira en enero; sin embargo, luego de explorar muchas opciones, "he tenido que aceptar la realidad de que esta es una lesión que simplemente requiere de más tiempo y cuidado para sanar".De esta manera, la barranquillera manifestó que "es un alivio y una alegría" comunicar que su gira continuará en junio en Europa, Estados Unidos y en Latinoamérica, donde estará confirmando fechas en los próximos días."Prometo darles todo de mí desde el primer minuto en que me suba al escenario, y estoy contando desde ya los días hasta mi primer concierto de esta gira donde espero verlos y fundirme en un gran abrazo con ustedes", agregó Shakira.‘El Dorado’ incluye éxitos como ‘Chantaje’, ‘Me enamoré’, ‘Perro fiel’, entre otros.// El TiempoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi