Los despidos superaron a las contrataciones en el mercado de trabajo brasileño durante el primer mes de vigencia de la reforma laboral promulgada por el presidente Michel Temer, que legalizó el empleo intermitente y redujo el costo de las indemnizaciones, informó este miércoles el gobierno. En noviembre se rompió una racha positiva de creación de empleo de siete meses consecutivos, debido a que 12.292 puestos de trabajo fueron cerrados en Brasil, resultado de la ecuación entre las contrataciones, que fueron 1.111.798 y los despidos, que sumaron 1.124.090, según datos del Ministerio de Trabajo. Brasil perde 12.292 postos de trabalho em novembro. Resultado negativo no significa uma interrupo no processo de retomada do crescimento econmico do pas, diz ministro Ronaldo Nogueira: https://t.co/Hc1E23uiwK pic.twitter.com/wGYdeJ1KXBMinistrioDoTrabalho (@trabalho) 27 de diciembre de 2017 El número quedó lejos de una visión positiva que esperaban los analistas del mercado financiero, que pronosticaron la creación de 26.600 puestos de trabajo con la reforma laboral, según el diario económico Valor.