Una abogada de Posadas, Misiones, denunció el hurto de casi diez millones de pesos que tenía guardados en su departamento, en el centro de la ciudad. Por el hecho está detenida una joven empleada doméstica , que admitió ante la Policía su responsabilidad en el hurto.Graciela Beccaluva dijo que la mayor parte del dinero estaba en billetes de dólares y euros, ya que planeaba concretar la compra del inmueble donde tenía previsto que funcionara su estudio jurídico.La víctima contó que en un primer momento hizo una denuncia por la sustracción de cuatro millones de pesos, pero luego constató que también habían desaparecido otros fajos de billetes que guardaba en otro mueble de la misma habitación.Mirá también Palermo: desvalijaron dos departamentos durante el brindis de Navidad "Los cuatro millones de pesos estaban en un lugar de más fácil acceso", explicó Beccaluva, quien en 2015 fue candidata a concejal por el espacio de Sergio Massa.Por el hecho, la Policía detuvo a una joven de 21 años que desde hace dos años realizaba ocasionalmente tareas de limpieza en el departamento de Beccaluva y más asiduamente en el estudio jurídico.La abogada dijo que la Policía allanó la casa de la sospechosa, en el barrio Néstor Kirchner, y allí encontraron muebles nuevos, motos y materiales de construcción , pero no el resto del dinero.Beccaluva contó que en esa oportunidad pudo hablar con la empleada infiel, quien admitió haber sido la responsable del hurto y que también estuvo involucrado un hombre y otros integrantes de la familia."Ella me contó que me espió para saber dónde guardaba la llave de la habitación donde estaba el dinero. Y el jueves la usó para entrar y apoderarse de todo", relató. La abogada dijo que descubrió el hurto por casualidad porque ingresó a la habitación para sumar más dinero a sus ahorros. "Ahí me di cuenta que me habían robado", afirmó.Mirá también El crimen del comerciante: una historia de amor, dinero, traición y muerte La joven empleada doméstica no solía quedarse sola en el departamento de la abogada, pero en los días previos se realizaron algunos arreglos en el lugar y era necesaria una limpieza que demandaba mayor tiempo."No había muchos sospechosos porque vivo sola, no hago reuniones sociales en mi casa y son pocas las personas que ingresan", agregó Beccaluva en una entrevista con Radio Libertad de Posadas."Ella me venía espiando desde hacía tiempo y sabía que yo guardaba algo bajo llave. Contó que tomó la plata, a pedido de su tío, y que le entregó el dinero" , contó Beccaluva.El juez de Instrucción César Yaya ordenó la detención de la joven empleada y que la Policía profundice la investigación en busca del dinero. La sospechosa se negó a declarar, mientras la policía sigue buscando a un hombre que habría sido el autor intelectual del robo. Según los investigadores, ese personaje no es familiar de la acusada, aunque ella lo llamaba "tío".