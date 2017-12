/ Compartir Tweet WhatsApp El indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) daña severamente la imagen de la justicia en América Latina, dijo a la agencia de noticias rusa Sputnik, Marta Lagos, directora de la organización sin fines de lucro Latinobarómetro.“Esto es fatal para la imagen de la justicia en América Latina, es una de las peores cosas que le ha pasado a la democracia de la región en el último tiempo”, señaló. El 24 de diciembre por la noche, el presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó el indulto a Fujimori, quien cumplía una pena de 25 años por homicidio calificado, secuestro agravado y actos de corrupción.El jefe de Estado hizo el anuncio de perdón tras sobrevivir el 21 de diciembre, gracias al apoyo de una parte de los sectores fujimoristas, a una iniciativa de destitución por “incapacidad moral” impulsada en el Congreso legislativo. Para Lagos, esto es un “retroceso” en los esfuerzos para mejorar la imagen de la justicia en los distintos países latinoamericanos.“En los últimos años en la región se han hecho innumerables reformas al sistema judicial para mejorar la imagen de los procesos, pero esto que sucede en Perú solo llega a confirmar que la justicia es una moneda de cambio para los ricos y para la gente con poder”, afirmó.La experta aseguró que se con esto “se normaliza que la gente con poder haga transacciones judiciales, (e) intercambiando favores para que nadie sea castigado por los delitos cometidos”. “Se ha producido un flujo masivo de noticias en los medios y en las redes sociales , donde incluso la gente que no sabe nada de política se está enterando que a un presidente peruano lo indultaron con el objeto de que al otro presidente no lo destituyeran”, señaló.Para Lagos, esto es parte de un fenómeno que se da en toda la región: “una parte importante de la debilidad de la democracia es la percepción de la desigualdad de los privilegios, porque aquellos que tienen más, abusan de los que no tienen”, y afirmó que esto se da “aquí en Chile, en Argentina, en Brasil y en toda la región”.“En América Latina, la gente con poder nunca llega a la cárcel; hoy ¿quién está detrás de las rejas? Antes uno podía haber dicho Fujimori, pero ya no”, agregó. Por último, señaló que a Kuczynski “se le complicará la situación” explicando que se creará una crisis de confianza.“La gente, sus adherentes, se va a sentir estafados, PPK va a perder su apoyo, va a perder su capacidad de convocar, y en el parlamento, va a perder su capacidad de tramitar leyes al ser cuestionado”, dijo. Fujimori estaba condenado a 25 años de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de 25 personas, entre ellos, un niño de ocho años, además de otras condenas por corrupción.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi