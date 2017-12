/ Foto: Captura de video Gerard Piqué entrevistó a Neymar para "The Players Tribune", el sitio que sólo publica contenido hecho por los propios deportistas. En la charla de algo más de quince minutos, el español y el brasileño hablaron de los mundiales y pusieron el foco en el que se jugará el año que viene en Rusia Si bien coincidieron en que Brasil es la selección favorita, también destacaron a la Argentina, y tuvieron este intercambio sobre Leo:Neymar:- El fútbol está muy duro, muy difícil. La Argentina . de Leo . (risas) .ha sufrido mucho.Piqué:- (Risas) Lo he tenido en el vestuario y te digo yo que ha sufrido.Neymar:- Yo hablaba con él siempre. "Ganaste, ganaste, o si no, fuera". Ha sido jodido para ellos.Piqué:- Y Brasil…¿se ven como favoritos para el Mundial?Neymar:- Creo que no solo Brasil es favorito, toda selección que tiene números fuertes, que tiene jugadores de calidad, es favorita. Brasil, España, Argentina, Francia, Alemania. Estas cinco selecciones para mí son las favoritas.Piqué:- Yo creo que estáis un peldaño, un poquito por encima de los demás. Creo que nosotros, Alemania, Argentina, Francia, estamos todos a un nivel bastante igual, y vosotros estáis un poquito más . Arriba tenéis mucha pólvora.Neymar:- Sí, sí.Otras definiciones "La lesión en el Mundial 2014 fue el peor momento debido a la semana que pasé. Lloraba en casa. Veía a mi madre y a mi padre llorando, todo el mundo triste. Ese fue mi peor momento", dijo Neymar al recordar la fractura de la tercera vértebra que sufrió en el triunfo de su equipo 2-1 ante Colombia por los cuartos de final."El mejor momento de la selección de Brasil creo que es ahora, el mejor momento que llevamos. Y el peor.encontré muchos momentos que no han sido buenos, pero lo de la lesión, la lesión ha sido mi peor momento"."Creo que en 30 partidos no vuelve a pasar (el 7 a 1 de Alemania contra Brasil). Realmente no entendía, no sabía qué estaba pasando. (.) Es un día que nos salió todo mal y a ellos todo bien".En esta nota: Gerard Piqué Neymar Fútbol LA NACION Deportes El fenómeno Messi Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi