El gremio de los transportadores y líderes del Urabá antioqueño iniciaron el miércoles un paro cívico en protesta por la ubicación de tres peajes nuevos en la región, los cuales empiezan a operar el primero de enero de 2018.Según los manifestantes, no están en contra de su instalación, sino de que hayan sido ubicados en el Eje Bananero y no en las fronteras de la región. Además, señalan que el dinero recaudado no sería para el mantenimiento de la vía sino para el proyecto Mar 2, en la etapa que va desde la vereda El Tigre de Chigorodó hasta el túnel del Toyo, que está desfinanciado.Según los primeros reportes, la protesta ha transcurrido en calma y sin alteraciones del orden público. A esta se unieron taxistas, el puerto en Turbo y parte del comercio de Chigorondó, Turbo, Carepa, Apartadó y sus corregimientos.