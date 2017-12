/ Apareció un video de una brutal pelea nocturna protagonizada por Damontre Moore , ex estrella de la NFL . El ex ala defensiva de los Dallas Cowboys quedó envuelto en una batalla campal callejera que tuvo lugar en Texas , según reveló el sitio TMZ Sports .El incidente habría ocurrido el pasado 20 de octubre , sólo cuatro días antes de que Moore fuera cortado por los Cowboys . En las imágenes se ve al deportista de 25 años a las afueras de la cervecería Bottled Blonde , donde comenzó a golpearse con un grupo de hombres. Un testigo le reveló a TMZ que la pelea fue por una mujer , pero no dio más detalles.Lo que se ve en el video es que Moore intenta pelear con tres personas a la vez pero termina acorralado, mientras uno le hace una llave y otros dos lo golpean salvajemente.En el final, el ex jugador de los Cowboys intenta meterse por el techo de un Porsche para golpear a sus atacantes y casi es atropellado . La Policía llegó al lugar para cuando todos se había marchado y no se realizaron arrestos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi