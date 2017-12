/ Gustavo Bell El nuevo jefe del equipo negociador en los diálogos de paz del Gobierno colombiano con el ELN, Gustavo Bell , se declaró " razonablemente optimista " ante una posible prórroga del cese al fuego con esa guerrilla y consideró normales los incidentes y observaciones en torno a este instrumento."Hay una expectativa, como también hay un clamor porque este cese al fuego bilateral, nacional y transitorio se prorrogue más allá del 9 de enero para aclimatar el proceso que debe avanzar hacia los otros temas de la agenda", declaró Bell a la emisora Blu Radio .El ex vicepresidente colombiano (1998-2002), quien liderará a partir del 9 de enero el equipo de negociación con el ELN en sustitución de Juan Camilo Restrepo, aclaró que el cese al fuego " es un instrumento, es un medio, no es un fin "."Yo siempre seré razonablemente optimista, es decir, yo sí creo que por supuesto dialogando, conversando, escuchando los argumentos de parte y parte, teniendo una actitud constructiva y manteniendo la voluntad de que sí es posible, sí por supuesto que es perfectamente factible", afirmó.A su juicio, " hay que evaluar los resultados de este cese al fuego ", y destacó que " han sido más los resultados positivos que los negativos ".Miembros del ELN (AFP) Este lunes, el ELN advirtió que las actuaciones del Gobierno colombiano ponen en riesgo el cese al fuego vigente hasta el próximo 9 de enero, y señaló que el mecanismo creado para su verificación está " colapsado " a causa de las posiciones intransigentes de los delegados oficiales.Al pronunciarse sobre el cese al fuego que las partes iniciaron el pasado 1 de octubre, el ELN indicó que, luego de firmado dicho el convenio, el Gobierno " ha pretendido cambiar el espíritu de lo allí acordado y renegociar los acuerdos pactados ".El ELN ratificó que en el quinto ciclo de la mesa de conversaciones estaría dispuesto, " previa evaluación ", a discutir y pactar otro cese al fuego, " que supere las falencias del actual acuerdo " de suspensión de hostilidades.Y aunque reiteró su voluntad de cumplir el cese al fuego, el ELN anunció que la delegación que participa en los diálogos con el Gobierno colombiano en Ecuador ha decidido que sus integrantes no participarán en el Mecanismo de Veeduría y Verificación "hasta no resolver el desacuerdo entre las partes".Bell aseguró por su parte que no le sorprenden las dificultades y recordó que "es la primera vez que se hace un cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)"."Y por eso pues se han presentado estos incidentes y las observaciones y las críticas que han hecho, que algunas por supuesto que no se comparten, pero (…) es apenas normal en este tipo de negociaciones y en este tipo de cese al fuego bilateral", agregó.A su juicio, " lo importante es mantener la voluntad ", como el ELN lo ha mencionado, de prorrogar el cese al fuego y aseguró que " en eso se está trabajando ".Los diálogos de paz comenzaron en febrero pasado en Quito y su principal logro hasta ahora es un alto el fuego bilateral.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi