/ Robaron la casa de Lino Barañao en Pilar. Foto: LA NACION El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao , sufrió durante la Navidad un robo cuando no estaba en su casa de fin de semana en el barrio cerrado La Legua del partido bonaerense de Pilar, y por el hecho esta tarde fue detenido un vigilador privado del country en su domicilio, mientras manipulaba una notebook robada al funcionario, informaron fuentes policiales.El robo fue descubierto ayer por la tarde, alrededor de las 16, cuando el damnificado regresó al predio ubicado en calle Mar del Plata y avenida Patricias Argentinas, en el citado distrito de la zona norte del conurbano.Fuentes policiales informaron a Télam que Barañao (63) entró a la casa y se percató que la ventana del dormitorio de su hija estaba forzada.Además, el ministro observó que el resto de las aberturas no habían sido violentadas y que faltaba su notebook Bangho que usa para trabajar, una pinza multiuso y un perfume.Ante esa situación, Barañao radicó la denuncia en la comisaría 7ma. de Pilar, donde confirmó que él se había retirado del inmueble el 24 a las 19 para pasar la Nochebuena en otro lugar.El funcionario nacional también aclaró que adentro no había desorden y que la vivienda no tiene alarma ni cámaras.No obstante, los investigadores policiales analizaron las grabaciones del barrio cerrado situadas en el perímetro y en las calles internas y observaron que un vigilador, identificado como Jorge Omar Silva (36), había entrado al lugar mientras hacía un rondín.Al salir del inmueble, casi una hora después, en la imagen se le vio un cuadrado entre su ropa y la espalda, que sería la computadora, e ingresó al baño de la garita.Los voceros añadieron que allí Silva estuvo un minuto y al retirarse salió con su uniforme normalmente.Foto: Ministerio de Seguridad Según las fuentes, con todos estos datos el personal de la seccional realizó esta tarde un allanamiento en una vivienda ubicada en Goleta Constitución al 1300, de Pilar.Los efectivos aprehendieron al sospechoso, quien al momento que entraron a su casa estaba utilizando la notebook de Barañao.Además, la Policía halló el perfume marca Gentlemen Only y la herramienta que le había sustraído al único ministro que siguió en funciones del gobierno anterior.El hecho es investigado por el fiscal Andrés Quintana, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada en Pilar, Departamento Judicial San Isidro, quien caratuló la causa como "robo".Con información de TélamEn esta nota: Lino Barañao LA NACION SeguridadCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi