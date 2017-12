/ A partir del próximo lunes 1 de enero de 2018, los jugadores de Xbox 360 y Xbox One tendrán la posibilidad de acceder a una nueva oferta de títulos gratuitos para estas plataformas.Para poder descargar los cuatro títulos que ofrecen los de Redmond es estrictamente necesario ser miembro del servicio Xbox Live Gold. En caso contrario, no podrá descargarlos de forma gratuita.Los nuevos títulos que conforman la oferta del próximo mes en el servicio de Microsoft están afincados en el género de la acción, la supervivencia o la aventura con elementos RPG.Estos son los juegos gratis de Xbox Live Gold en enero de 2018:‘Army of Two’‘Tomb Raider: Underworld’‘Zombi’‘The Incredible Adventures of Van Helsing 3’Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi