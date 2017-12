/ Al sumarse al Pacto Fiscal, la provincia de Buenos Aires verá modificaciones en sus cuentas públicas: a los cambios en el reparto de los recursos provenientes del impuesto a las Ganancias se suma una rebaja de Ingresos Brutos. Fondo del Conurbano Uno de los puntos del Pacto Fiscal incluye para Buenos Aires el ingreso de $21.000 millones en 2018 y de otros $44.000 millones en 2019 en compensación por el tope al Fondo del Conurbano. El dinero deberá destinarse a obras públicas y programas sociales de ese sector de la provincia, según el acuerdo. De 2020 en adelante se sumarán $20.000 millones más cada año por el aumento de la masa coparticipable, producto de la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Este artículo de la ley 24.621 , que data de 1996, establecía en 650 millones de pesos el tope para el monto del Fondo (financiado con el 10% de la recaudación del impuesto a las Ganancias), creado en 1992 para equilibrar lo que recibía la provincia con respecto a los demás distritos del país en concepto de coparticipación de distintos impuestos. Con el aumento de la recaudación del impuesto, producto de la inflación, el crecimiento económico y el desfasaje en la actualización del mínimo no imponible, la masa de dinero a repartir excedió ampliamente el monto tope, y ese dinero restante se repartió entre el resto de las provincias. Buenos Aires se vio gravemente perjudicada por la situación, e inició reclamos judiciales por unos $300 mil millones que llegaron a la Corte Suprema. De ahora en más, todo lo recaudado por Ganancias será coparticipable: tanto la parte que iba al Fondo del Conurbano como el 20% que se destinaba al Anses, que pasará a financiarse con el impuesto al Cheque. De esta manera, Buenos Aires recibirá un fuerte incremento de recursos. Ingresos Brutos La adhesión al Pacto Fiscal incluye también una nueva rebaja al impuesto. En el anexo 1 del acuerdo se estipulan las disminuciones en las alícuotas, según el rubro y el nivel de facturación: en el agro quienes tributaban al 1,75% pasan al 1,50% en el caso de aquellos productores que facturan más de 78 millones de pesos al año, mientras que en el transporte las alícuotas descienden del 3,5% y del 4,5% al 3%; en tanto, las alícuotas de servicios de electricidad, agua y gas descenderán de 5 a 4%. Lo recibido por Buenos Aires por el impuesto asciende en noviembre a $14.121 millones, y sumó entre enero y ese mes $137.287 millones, 31,7% más que en igual lapso de 2016. Es el impuesto que más dinero le aporta a la provincia. El texto del acuerdo entre la Nación y los gobernadores Consenso Fiscal by Tlam on ScribdCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi