/ Siempre diremos que 2017 ha sido un buen año en el terreno de los lanzamientos de videojuegos , pero también hay una serie de noticias, titulares, escándalos y acontecimientos en general que deben ser recordados en el tiempo, y que siempre serán acuñados a este ciclo de doce meses que cierra esta misma semana. Hablaremos en el futuro del 2017 como el año en que Nintendo volvió a recuperar a sus fans con un lanzamiento de Switch realmente bien llevado y reforzado de un catálogo como la marca merecía y debía, con el que quizá sea el mejor año de su extensa y nutrida historia. Siempre será el año que dio pistoletazo al E3 de Los Ángeles abierto a todos los públicos , o en el que Activision apostó por volver a los orígenes con dos superventas como Crash Bandicoot: N’Sane Trilogy y Call of Duty: WWII . Y así muchos otros titulares más que os contamos en este anuario, para que podáis hacer un buen balance del año movidito que hemos tenido, y que esperemos que se repita o mejore en un 2018 que arranca, sin duda, súper prometedor.1. El cierre de Visceral Games y el debate del singleplayer Una de las pocas imágenes ingame que habíamos visto del nuevo juego de Star Wars a cargo de Visceral Games Vamos a empezar fuerte, por la que ha sido una de las noticias más comentadas del año y analizadas para buscar causas mayores. ¿ Está pasado de moda el formato singleplayer y todos los juegos deben mirar hacia el multijugador online? Esta pregunta resonaba con fuerza en octubre cuando Electronic Arts anunció el cierre definitivo de uno de sus estudios cabecera, Visceral Games , encargados de la saga Dead Space o del nuevo juego de aventura de acción de Star Wars, con la guionista de Uncharted o Soul Reaver a cargo de la trama, Amy Hennig . El futuro título cambiaba de manos y el estudio especialista en campañas, que ha participado en juegos como Battlefield Hardline o Battlefront 2, se desmantelaba para siempre, repartiendo a algunos pocos de sus empleados entre otras filiales de EA, como DICE, Ghost o EA Sports. El asunto ha traído cola hasta en otras compañías, como Bethesda, que no ha dudado en hacer vídeos y comunicados, también en redes sociales , recordando que ellos apuestan completamente por el formato singleplayer, y que éste no está muerto. De hecho, todos los juegos de Bethesda de este año son de esta naturaleza más clásica para un solo jugador .2. Nintendo Switch, confianza recuperadaSwitch, la consola del año y la demostración de que Nintendo se ha recuperado de Wii U. 2017 es el año en que los fans de Nintendo han podido enloquecer, quizá con el mejor año de la historia de la compañía en cuanto a imagen de marca y catálogo, pero también quedará en el recuerdo como un año donde nace una consola por la que muy poca gente apostó cuando se enseñó, con esa idea de mezclar juego en portátil con juego en sobremesa (pantalla grande). Switch ha sido una sorpresa a muchos niveles, desde su planteamiento de primer año con un gran juego al mes, hasta las posibilidades de sus mandos Joy-Con o el anuncio de juegos de PS4 y Xbox One que se adaptan, sobre todo en la escena indie. Dos de los mejores juegos del 2017 son de Switch, y Nintendo estaba obligada a hacer las cosas bien tras una Wii U que no explotó en ventas, y que Switch esta Navidad -en menos de un año de vida- ya va a sobrepasar. "La nueva Nintendo" , que decimos muchos, es la que abandona en gran medida el camino de lo ocasional que marcó a Wii y a Wii U y vuelve a regalarnos grandes títulos de sus marcas más potentes. De momento ya tenemos un gran Zelda, un gran Super Mario tridimensional, un gran Splatoon o un gran Mario Kart. En el horizonte todavía están Metroid Prime, Pokémon, Smash Bros y hasta Bayonetta , con tercer juego en exclusiva y pack de remasterizaciones 1+2 para que nadie se pierda a la gran bruja de Sega en su mejor esplendor. Switch ha sido el producto del año y Nintendo vuelve a ser la bestia que era. ¿Habrá más crossovers de Super Mario"3. Diez años de iPhone , llega por fin el rediseño Pokémon GO! en iPhone X. Todo pantalla, ningún botón. Apple rediseña al fin. Si decimos que Switch ha sido el producto del año, es porque aceptamos que el iPhone X se queda ligeramente atrás en cuanto a impacto, pero también ha dado muchísimo que hablar y titular, empezando por su precio. El nuevo smartphone de la compañía tecnológica más enriquecida y conocida del mundo es lo que se esperaba desde hace años, un móvil avanzado en hardware que además presentara por fin totalidad de pantalla en su superficie, sin botón y con una nueva forma de entender los dispositivos móviles. Es cierto que Apple no ha sido la primera en crear un teléfono de este aspecto, pero sí la que le ha dado visibilidad plena y convertido en nuevo referente para lo que está por venir. El iPhone X viene a celebrar los 10 años de la marca , desde aquel primer smartphone con apps, y supone la piedra de inicio del nuevo camino que se seguirá a partir de ahora, tanto en Apple como en las demás grandes competidoras. 2017 será recordado como el año en que, ya sin Steve Jobs, los fans de la manzana mordida volvieron a sorprenderse tras unas cuantas Keynotes sin grandes anuncios ni revoluciones .4. Xbox One X al rescate El tercer gran nuevo producto y reafirmación de filosofía viene con lo que conocíamos hasta hace medio año como Project Scorpio , la consola más avanzada del momento, una Xbox One X que ha nacido para revitalizar en cierta medida el camino que está siguiendo Microsoft en videojuegos en esta generación. El "monstruo" , como la llaman, también es un refuerzo del modelo de negocio en consolas que parece que va a empezar a acompañarnos ya para siempre, con máquinas intermedias y mejoradas que no llegan a suponer un salto generacional pero que añaden potencia extra para mayor disfrute y visualización de los juegos. Tradicionalmente, cuando comprabas una videoconsola podías garantizar que no habría máquina doméstica superior en 6 o 7 años. Ahora eso ha cambiado. PS4 Pro abrió la veda de las versiones mejoradas y Xbox One X ha hecho lo propio sobre su Xbox One con todavía más potencia bruta que la consola de Sony. ¿Será suficiente este movimiento para que podamos hablar otra vez de competencia férrea y equilibrada? Solo el catálogo de exclusivos , bastante mejor este 2018, y los próximos movimientos de Microsoft lo dirán.5. PlayStation Plus sube de precio Los servicios de suscripción para el juego online en consolas ya están totalmente aceptados y hasta Nintendo va a sumarse al pago por el juego en red el año que viene. Pero 2017 quedará en el recuerdo como el año en que PlayStation se atrevió a ir un poco más lejos, subiendo nada menos que un 20% su precio de cuota anual, a cambio de ofrecer a los miembros del Plus más y mejores juegos mes a mes, según lo prometido, así como nuevas funciones del servicio, mejores Rewards para su programa de marcas asociadas, y mayor número de servidores dedicados y agilidad de colas en los matchmaking. Todo esto era lo prometido, que parece ser que se está cumpliendo con obsequios como los juegos de PlayStation VR o PlayLink extra en PS4, etc. Sin duda, no fue algo que pasara desapercibido o fuera alegremente aceptado por la comunidad. Desde que se anunció en julio, los foros y redes sociales de PlayStation se han visto invadidos de mensajes de protesta de los jugadores, que recuerdan aún más dolidos que en ordenador no cuesta absolutamente nada jugar online.6. 2017, el año de los plataformas old school Antes hablábamos de Super Mario Odyssey como uno de los juegos del año, también por su absoluta ristra de referencias a un icono del género en tres dimensiones como fue Super Mario 64. Pero Mario no ha estado solo, también ha sido el año de Crash Bandicoot: N’ Sane Trilogy, Sonic Mania, Yooka-Laylee, Super Lucky’s Tale, Wonder Boy: The Dragon’s Trap… Nadie podrá discutir que este 2017 ha estado repleto de nostalgia en el género de los saltos y de regresos a las raíces. Tanto ha sido así, que incluso ya tenemos en marcha una remasterización completa de otros iconos como Medievil, y también hemos tenido relanzamientos de joyas de los tiempso de PS2 como toda la saga Jak and Daxter revisada o futuras entregas de Psychonauts y Beyond Good and Evil. El estilo de juegos que también marcaron a Spyro the Dragon o a Conker's está en su mejor momento, y eso se debe a un año plagado de coloristas apelaciones a la nostalgia. Y ya era hora, parecía un género muerto.