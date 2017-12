Con "Mientras me dañas", Revólver Plateado despide el 2017

/ "Mientras me dañas", canción que nace de Rojo (2017), es la tercera muestra de la agrupación liderada por Mauricio Colmenares con la que despiden uno de los años más relevantes en materia de conciertos y trabajo del Revólver.Le puede interesar: LOVE: El nuevo video de Kendrick LamarLos encargados de producir el material audiovisual fueron Helena Films, donde a través de lo sonoro, la fotografía impecable y la ciudad nocturna, cuentan una historia que trasciende cada acorde."Yo mejor me voy quedando atrás y tú rezas por mí mientras me dañas", canta el Revólver que anuncio que volveran con nuevas canciones y un nuevo disco próximamente.