La empresa de astilleros Keppel Fels, de Singapur, había reconocido el pago de sobornos a funcionarios de Petrobras durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), pero ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció pagos de coimas en 2001 y 2002, según Folha de Sao Paulo. Keppel Fels, uno de los mayores astilleros del mundo, reconoció el pago de 300.000 dólares a "funcionarios de gobierno" no especificados para obtener una licitación para la construcción de la plataforma de exploración submarina P48 de Petrobras. Según la justicia de Brasil, la empresa tenía contratos ficticios con el ingeniero Zwi Skornicki, quien a su vez enviaba el dinero a los ex gerentes Pedro Barusco y Renato Duque. Barusco, que trabajó en la época de Cardoso y en la de Lula, también confesó sobornos en los años noventa.