/ La situación económica del país, la escasez de algunos rubros, falta de efectivo y hasta el desempleo, ha llevado a algunos kioscos a reinventarse y de vender revistas y chucherías, han comenzado a ofrecer de todo tipo de mercancía.En un recorrido por algunas calles de Caracas, se conoció que los kioscos que venden artículos que no son los que usualmente comercializan estos puestos. La oferta varía desde las habituales chucherías y periódicos hasta queso, café en polvo, sal, celulares usados, accesorios para celulares, frutas, huevos y hasta licor.María Roa tiene un kiosco en la avenida San Martín, vende chucherías, refrescos, malta y agua, entre otras cosas, como lotería."Por la crisis he tenido que vender otras cosas, por el desempleo, no alcanzan los reales. Este año empecé a vender lotería porque no alcanza", aseguró.Por la misma avenida, en un kiosco se puede leer un cartel donde se ofrece para la venta queso duro a Bs 180 mil el kilo, plátanos y tostones.Orlando González vende en su kiosco agua mineral en botellón y malta, pero además de eso ofrece licor. En un cartelito anuncia la venta de cocuy, el medio litro a Bs 25 mil, el litro a Bs 75 mil y la botella a Bs 60 mil y el traguito a Bs 5 mil."Desde ahorita en diciembre empecé a vender cocuy, antes vendía chuchería, pero por lo caro lo dejé, y también vendo cigarrillos detallados", aseguró.En otro kiosco hay un servicio de fotocopias, recargas para celulares, además de las chucherías. En un letrero se puede apreciar que las copias cuestan Bs 1.500 y si se pasa por punto de venta se cobra el 15% adicional al valor de la copia."Presto servicio de fotocopiado desde hace 2 años, fue por probar y ahora nuestro cuñado lo hace aquí. Fue por obtener más ingresos, pero lo tuve que dejar y dejárselo a mi cuñado.", aseguró Larry López.Por la misma zona hay un kiosco que vende celulares usados y tramita la Responsabilidad Civil Vehicular (RCV)."Vendo celulares usados, accesorios, alquiler de llamadas desde Bs 600 a Bs 1.000, y también RCV. Estoy en esto desde que comenzó el año, antes vendía flores", afirmó Christian Romero, dueño del local.Romero comentó la razón del cambio de ramo en su negocio. "Uno se descapitaliza, te venden chucherías e inviertes un millón, la semana que viene tienes que invertir 2 millones y no le ves la ganancia", precisó.En otro kiosco se venden artículos de papelería, juegos didácticos, carpetas, café pequeño a Bs 1.500, el grande a Bs 3 mil y recargas a partir de Bs 2 mil."Desde hace 4 años vendo eso, se debe a la crisis económica porque la constante alza de precios nos ha hecho buscar alternativas", indicó Juan Frustaci, dueño del lugar.En otro kiosco cercano se venden frutas además de bolsos y regalos. "Empecé con chucherías, pero es caro, rota menos, hay que invertir mucho y empecé a vender donas a Bs 8 mil y panes de guayaba", acotó José Morón.Agregó que comercializa otras cosas. "Vendo bolsos, regalos, bombones y estamos innovando con frutas, tortas, suspiros, agua y café", detalló.Por la avenida San Martín hay un kiosco que vende variedad de víveres como sal, cartones de huevos, café en polvo, cambures, queso, mortadela y sopas de sobre."Desde hace 3 meses estoy vendiendo de todo, ya no vendo pastelitos. Trabajo con un punto de venta asociado y transferencia", señaló Rikwiquing Pérez."La situación me llevó a vender estas otras cosas. Un kilo de arroz es muy caro y por eso he tenido que vender todo esto. Tengo balanza digital y también vendo sopas Maggi y café", expresó.Por Montalbán hay kioscos que también se han enfrentado la crisis cambiando de ramo o ampliando su oferta de servicios.En uno de estos negocios se vende bombillos, jabones de tocador, champú, especias para cocinar, cloro, limpiador de pisos y suavizantes para ropa.En el mismo sector está a Antonio Arais, conocido como el "Cirujano del Calzado".Arais asegura que hasta hace un año vendía frutas, periódicos, revistas y chucherías, pero "a raíz de la crisis lo tuve que dejar"."Aquí se reparan todo tipo de zapatos, se pegan y cosen, se ponen tapitas, los pintamos y cambiamos suelas, los transformamos totalmente", indicó Arais.Diario 2001Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi