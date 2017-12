/ Puntos de venta o liberar la entrada en fechas claves como Navidad o vísperas de Año Nuevo, es lo que piden los usuarios de los estacionamientos de los centros comerciales de los Altos Mirandinos ante la escasez de sencillo para poder pagar las tarifas."No es que uno no quiera cancelar los Bs 5 mil que cuesta el estacionamiento, es que simplemente no se consigue el efectivo", reclamaba la tarde de este viernes María Alejandra Vargas, mientras esperaba en l entrada del centro comercial La Cascada.Los usuarios exhortan a los dueños de las tiendas para que hagan presión a la administración de los centros comerciales, "las ventas están por el piso por los altos precios, si a eso le sumas que la gente no puede entrar por no tener efectivo empeora el panorama para los comerciantes", explicó Vargas.En el caso de La Casona I y II, ubicados en San Antonio de los Altos, los clientes pueden estacionar sus vehículos en las adyacencias, pero la ubicación de La Cascada -al borde la Panamericana- complica la situación."No hay alternativa o entras al estaciomiento pago o te vas para otro centro comercial", reseñó Domingo Rodríguez, quien admite que esta semana se ha privado de ingresar al menos dos veces a La Cascada por no tener "ni medio en la cartera".Los que se arriesgan a entrar sin contar con los Bs 5 mil en mano deben recorrer todos los cajeros en busca de efectivo, "muy pocas veces están dispensando, la gente debe olvidarse de eso", narró uno de los vigilantes del principal centro de compras.Este viernes 22 de diciembre el estacionamiento lucia tan desierto como los pasillos del centro comercial, "esto no es ni la sombra de años anteriores, da dolor ver el poco animo navideño, esta revolución acabó hasta con la Navidad", dijo Irene Hernández.Diario La RegionCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi