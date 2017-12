VENEZUELA: Delgado Maldonado fue declarado como persona no grata en Brasil

El encargado de negocios de Venezuela en Brasil, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, fue declarado como persona no grata por el gobierno brasileño.La decisión fue dada a conocer el pasado martes, tras una respuesta a la medida que también aplicó el Gobierno Nacional, contra el embajador brasileño en Caracas.Cabe destacar, que Brasil había señalado que de ser confirmada la decisión de expulsar a su embajador de Venezuela , aplicarían las mismas restricciones.Por el momento, el país no cuenta con una figura que ocupe el cargo de embajador en Brasil.Recordemos cuando la medida de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), tras declarar como persona no grata al encargado de negocios de Canadá en Venezuela , fue rechazada por el Ministro de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland.