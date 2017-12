/ Hermes Ramírez , a través de las predicciones del horóscopo realizadas durante su programa "Código Hermes" para este miércoles 27 de diciembre, indica qué le depara a cada signo:ACUARIO: Prepárate para un gran cambio.SALUD: Dolor de oído por presiones. DINERO: Sientes que las cosas están fluyendo en tu entorno económico. TRABAJO: Recibirás una gran noticia positiva. AMOR: Embarazo. Sentimientos a flor de piel. SOLTEROS: Te pagan un bono extra. NÚMERO ASTROLÓGICO: 24. PISCIS: Crecimiento laboral.SALUD: Cuida tu articulaciones. DINERO: Entregas dinero que te genera ingresos. TRABAJO: Recibes ayuda de tu jefes. AMOR: No deseas que alguien se meta en tu vida sentimental. SOLTEROS: Te enfocas en cumplir tus sueños y metas. NÚMERO ASTROLÓGICO: 94. ARIES: Sientes que hay cosas incompletas.SALUD: Molestias en una pierna. DINERO: Persona conoce tus claves de cuentas. TRABAJO: Sentirás la ayuda de persona positiva. AMOR: Ruptura causada por persona que se enamora de ti. SOLTEROS: Estás en busca de tu estabilidad sentimental. NÚMERO ASTROLÓGICO: 72. TAURO: Te reúnes con alguien importante.SALUD: Molestias y malestar general. DINERO: No les dejes tu dinero a otras personas. TRABAJO: Cuidado por alguien que te quiere quitar el puesto. AMOR: Sientes algo que no puedes detener. SOLTEROS: Busca ampliar tus horizontes. NÚMERO ASTROLÓGICO: 20. GÉMINIS: Tienes una reunión de negocios.SALUD: Revisarás un problema en el cuello. DINERO: Recoges lo que has cosechado para sembrar de nuevo. TRABAJO: No te hagas pasar el vivo. AMOR: Momentos que te sientes mal. Necesitas persona que te quiera. SOLTEROS: Estás pasando por un momento difícil. NÚMERO ASTROLÓGICO: 09. CÁNCER: Te preparas para recibir el año.SALUD: Chequeo médico para supervisar tu estabilidad física. DINERO: Vas a una entidad bancaria, con mucho éxito. TRABAJO: Luchas para poder dar lo mejor de ti. AMOR: No quieres y no permitas que nadie intervenga en tu relación. SOLTEROS: Cuidado con la salud de un familiar. NÚMERO ASTROLÓGICO: 97. LEO: Ahorra, te sientes en el aire.SALUD: Malestar en la garganta por temperatura de la comida. DINERO: Alguien te pide dinero. Ten mucho cuidado con eso. TRABAJO: Salida tempestuosa de alguien en tu entorno laboral. AMOR: Solo juntos podrán alcanzar la estabilidad. SOLTEROS: Sueños que se cumplen. NÚMERO ASTROLÓGICO: 92. VIRGO: No malgastes dinero.SALUD: Malestar en la cabeza generada por una angustia. DINERO: Momento para darle la espalda a alguien que te influye negativamente. TRABAJO: Estarás en un departamento en el cual será necesario el uso de un uniforme. AMOR: El amor se nutre cada día más. SOLTEROS: Te hacen una oferta laboral. NÚMERO ASTROLÓGICO: 07. LIBRA: Celebras un triunfo.SALUD: Malestar relacionado con el páncreas o el hígado. DINERO: Cuidado con una persona que te quiere hacer una trampa. TRABAJO: Te llamarán o te darán la notificación de una reunión. AMOR: Estás bendecido al nivel sentimental. SOLTEROS: Cuidado con lo comes. NÚMERO ASTROLÓGICO: 31. ESCORPIO: Reunión de negocios.S ALUD: Inyección por tratamiento. DINERO: Cuidado con el dinero de tu tarjeta. Toma precauciones. TRABAJO: Persona que lidera un negocio te llamará para que formes parte. AMOR: No dejes ni que te confundan ni que te distraigan. SOLTEROS: Se te extravía una tarjeta de crédito. NÚMERO ASTROLÓGICO: 41. SAGITARIO: Evita las angustias.SALUD: Cuidado con cambios hormonales. DINERO: Prepárate para nuevos proyectos en tu vida. TRABAJO: Nuevos negocios en puerta. AMOR: No dejes ni que chismes ni terceros se involucren en tu relación. SOLTEROS: Te hacen un obsequio. NÚMERO ASTROLÓGICO: 23. CAPRICORNIO: Organiza tus ideas.SALUD: Dieta. Come bien. Come sano. DINERO: Viajas para tramites importantes. TRABAJO: Realizarás una firma muy importante. AMOR: Situación de tranquilidad. Evita discusiones. SOLTEROS: Te sucede algo inesperado. NÚMERO ASTROLÓGICO: 39.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi