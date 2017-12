/ Oscar Pérez, exinspector sublevado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), publicó un mensaje en el que hace un llamado a la población y organismos de seguridad del Estado a unirse a la"lucha legítima" El NacionalPérez reapareció con un grupo de funcionarios para instar a la población a salir a las calles para activar los artículos 333 y 350 de la Constitución. El video fue difundido por el diario El Nuevo Herald .Uno de los compañeros del exinspector le envió el mensaje a Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que dejen el temer y salgan en defensa de los ciudadanos."La administración y custodia de las armas no la podemos otorgar para la extorsión, no la podemos otorgar para la corrupción, no nos la otorgaron para mantener a una pequeña cúpula de delincuentes en el poder ni mucho menos para acabar con el futuro de nuestro país asesinando a sus jóvenes?, aseguró.Los otros compañeros también incluyeron al Cicpc, la Policía, a los funcionarios de la Disip, la Dgcim, además de la resistencia y la sociedad civil en su llamado.Por su parte, Oscar Pérez hizo un llamado a salir a las calles a partir de hoy para buscar la libertad."Salgamos a partir de este momento a las calles a buscar nuestra libertad. A las fuerzas de seguridad del estado les hacemos un recordatorio: si suprimen al pueblo venezolano en legitima protesta, nosotros también estaremos ahí para defender a Venezuela ?, finalizó.A continuación el vídeo: Llamado al Bravo pueblo de Venezuela , a la calle por la Libertad!COMENTARIOS ComentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi