/ Destacó que el mercado se ha empequeñecido, al igual que la rentabilidad, motivo por el cual algunas industrias han quebrado por las ventas inferiores a los costosJuan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, conversó acerca de los pronósticos del sector para el próximo año.Destacó que el mercado se ha empequeñecido, al igual que la rentabilidad, motivo por el cual algunas industrias han quebrado por las ventas inferiores a los costos.Sobre una encuesta realizada por Conindustria a un grupo de empresarios, Olalquiaga destacó que el 27% asegura que de continuar la situación económica en deterioro, cerrarán sus puertas en 2018."?La hiperinflación causa una contracción muy fuerte de la demanda, en momentos en que la producción ha disminuido por las incoherencias de la política económica del Ejecutivo??, dijo Olalquiaga en entrevista para Unión Radio el pasado 6 de diciembre.En este sentido, recalcó que el 2018 será un año difícil. El desempleo y la caída de la producción persistirán. Al menos mil empresas en el país no abrirán en enero como consecuencia de un conjunto de factores que hacen inviable la actividad económica en Venezuela Olalquiaga insistió en que mientras no haya ambiente de entorno de políticas económicas adecuadas este drama persistirá."Necesitamos respeto por la propiedad y por el estado de derecho, que exista un solo Tribunal Supremo de Justicia, que se reconozca la Asamblea Nacional (AN), y que se indemnicen las expropiaciones" De lo contrario, no existirá confianza para nuevas inversiones que impulsen la economía.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi