Kylie Jenner  lleva meses fuera del ojo público, cosa que solo ha hecho crecer la expectativa ante los reportes que aseguran que la menor del clan Kardashian-Jenner está a la espera de su primer bebé junto a su novio Travis Scott.XPRESS CE >> La hija de Kim Kardashian protagoniza su primer tutorial de maquillajeLa estrella de Keeping Up With The Kardashians  ha mantenido la actividad en sus redes, sin embargo, en ninguna publicación ha mostrado su figura completa, tal y como solía hacerlo antes para hacer alarde sus curvas y sus atrevidos escotes. Y esa fue la misma receta que siguió recientemente cuando se dejó fotografiar por su hermana Kendall Jenner  para la portada de la revista Love .Jenner posó para la edición primavera-verano 2018 de la publicación usando un suéter grueso de color rojo y no mostró nada piel más allá de sus manos y su rosto.Merry Christmas! Thank you @thelovemagazine @kegrand for this special cover shot by @kendalljenner & interview by @krisjenner #love19 🎁A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Dec 25, 2017 at 12:18pm PSTSu madre Kris Jenner  fue la encargada de entrevistarla.“Solo estoy tratando de seguir el ritmo. Todos los negocios, cada compañía, cometer pequeños errores aquí y allá. Crecer frente a tanta gente de pronto fue algo difícil”, confiesa Jenner en el artículo principal.Este 25 de diciembre, la famosa familia finalmente reveló la última imagen de su tarjeta de navidad, creada como un calendario de adviento. Y a pesar de la larga espera, ni siquiera en la foto Nº 25 pudimos ver a Kylie. Por supuesto, esto solo avivó los rumores de su embarazo.DAY 25 MERRY CHRISTMASA post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Dec 25, 2017 at 4:47pm PSTFuente: eonlineCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi