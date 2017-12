/ Un tribunal estadounidense rechazó este 27 de diciembre una demanda por protección de la privacidad en contra de la comisión de fraude electoral creada por el presidente, Donald Trump , para investigar supuestas irregularidades en el sistema de voto en EE.UU.La demanda está impulsada por la organización Electronic Privacy Information Center (EPIC), dedicada a promover la privacidad, y que pretende bloquear que la comisión cree una base de datos con todos los votantes de EE.UU., datos ahora en posesión de los estados.En su fallo, un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia consideró que la organización EPIC “no es un votante” y que, por lo tanto, su demanda no tiene legitimidad.La decisión no tiene consecuencias inmediatas, ya que EPIC puede recurrirla.Un tribunal inferior ya había rechazado el recurso de EPIC en julio, pues la comisión de fraude electoral es un organismo independiente y no una agencia del Gobierno, por lo que no está sujeta a las leyes de privacidad gubernamentales.No obstante, la batalla legal que inició EPIC llevó a la comisión creada por Trump a suspender la recolección de datos en marcha. Trump creó en mayo a través de una orden ejecutiva esta comisión, que preside el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y de la que forman parte varios responsables electorales republicanos y demócratas.El objetivo de la comisión es investigar posibles casos de fraude que Trump denunció sin pruebas en la campaña electoral de 2016, como votos de personas fallecidas, votos de inmigrantes indocumentados y personas que están registradas y votan en dos o más estados.Para ello, la comisión solicitó a los organismos electorales de cada estado que cedieran ciertos datos de todos los votantes, como el nombre, dirección, fecha de nacimiento, historial criminal o número del seguro social.Esta solicitud de información fue la que motivó la demanda de EPIC, que considera que atenta contra una ley de privacidad gubernamental.Además de la demanda de EPIC, la comisión de Trump ha topado con otros obstáculos, como la negativa de una docena de estados gobernados por los demócratas, como Virginia o Maryland, a ceder sus datos. Trump ganó las elecciones a la Casa Blanca de 2016 a su rival, Hillary Clinton, gracias al sistema del colegio electoral y pese a recibir unos tres millones de votos menos que su rival demócrata.El ahora presidente republicano, que se mostró obsesionado por haber quedado por detrás de Clinton en el voto popular, llegó a decir que en los comicios votaron entre tres y cinco millones de inmigrantes indocumentados que decantaron esa balanza en su contra.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi