El deporte criollo brilló, entre las adversidades del país, este 2017. El nombre de Venezuela estuvo en la cima en varias ocasiones este año, gracias a las hazañas de atletas como José Altuve, MVP de MLB y campeón de la Serie Mundial; Yulimar Rojas, campeona mundial en salto triple y atleta revelación del año, y la selección sub 20 de fútbol, sub campeona del mundo; entre otros logros. Deyna Castellanos, por su parte, también fue protagonista al conseguir dos nominaciones para los premios The Best, como Mejor Jugadora del Mundo, junto a Leike Martens, quien obtuvo la distinción, y Carli Lloyd, además de también estar entre los candidatos para el Puskas.Este año, Guaros de Lara consiguió el bicampeonato de la liga Suramericana de Baloncesto, mientras que en el Fútbol Venezolano Monagas SC obtuvo su primera estrella, tras vencer a Deportivo la Lara, campeón del Torneo Apertura. Finalmente, es preciso recordar a Águilas del Zulia, campeones, en el mes de enero, de la temporada 2016-2017 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.