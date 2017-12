/ Le atleta venezolana y medallista olímpica Yulimar Rojas revolucionó por completo las redes sociales al compartir en sus redes sociales una fotografía besando a su novia, una joven llamada María Gómez, que según se aprecia en varias publicaciones, la ha acompañado en momentos importantes de su carrera profesional. Aunque la relación sentimental y orientación sexual de la recién elegida por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo como Atleta Revelación del A ño , nunca ha sido un secreto, el mensaje que escribió para acompañar la imagen llamó poderosamente la atención de diversos usuarios que no dudaron en replicarlo.También puede leer: Malas noticias: Shakira retrasó su regreso a los escenarios (+Comunicado)“ Fácil es juzgar los errores de otros, difícil reconocer los propios. Fácil es hablar sin pensar, lo difícil es pensar antes de hablar, fácil es dictar reglas, lo difícil es seguirlas. Fácil es criticar a los demás, lo difícil es mejorar uno mismo. En la tranquilidad hay salud. Perdónate, acéptate, reconócete y ámate. El mejor paso que puedes dar está en ti mismo. My girl”, expresó en su perfil en Facebook Cortesía Facebook Yulimar RojasCaptura de pantallaAunque en Instagram colgó el mismo escrito, decidió acompañarlo por una foto en la que aparecen observando la pantalla de un teléfono mientras caminaban por la calle.Fácil es juzgar los errores de otros, difícil reconocer los propios. Fácil es hablar sin pensar, lo difícil es pensar antes de hablar, fácil es dictar reglas lo difícil es seguirlas. Fácil es criticar a los demás, lo difícil es mejorar uno mismo. En la tranquilidad hay salud perdónate, acéptate, reconócete y ámate el mejor paso que puedes dar está en ti mismo. My girlðŸ'™ #loveofmylife #loveislove

A post shared by Yulimar Rojas🌈 (@yulimarrojas45) on Dec 25, 2017 at 4:41pm PST  