Ninguno de los 44 presos políticos del gobierno de Nicolás Maduro que fueron puestos en libertad por la asamblea nacional constituyente conoce las condiciones en las que comenzará su vida fuera de la cárcel porque los tribunales están cerrados.Así lo afirmó el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, al diario El Nacional , quien detalló que en el Palacio de Justicia las labores se reanudarán el 8 de enero de 2018, fecha en la que se prevé que los liberados puedan saber cuáles son las restricciones de su excarcelación.Romero indicó que dos abogadas del Foro Penal, que representan a la mitad de los indultados, asistieron a la sede de los tribunales. "Pero no hubo audiencia ni despacho. Tampoco te dan acceso al expediente ni la posibilidad de que se presenten", aseguró al impreso. Precisó que 7.171 personas de las 12.013 que fueron detenidas por motivos políticos desde 2014 se mantienen con restricciones a su libertad.Una de las liberadas el sábado pasado que no encontró al juez fue la hispano-venezolana Andrea González, que llevaba 2 años y 4 meses detenida junto a su amiga Betty Grossi acusada de querer matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello.González y Grossi acudieron al Palacio de Justicia de Caracas acompañadas por su abogado, Joel García.Según confirmó García a Efe, sus clientes no han recibido ninguna novedad, y "los tribunales no van a despachar hasta el 8 de enero".Jhosman Paredes, otro liberado, escribió en su cuenta de Twitter: "Me encuentro a las afueras del Palacio de Justicia cumpliendo con mi deber de venir a presentarme ante el tribunal que lleva mi causa. Ahora me informan que no hay despacho"."Cuando ocurren liberaciones, lo normal es ir al siguiente día hábil para presentarse ante el tribunal correspondiente. Como casi todas las boletas de excarcelación llegaron el sábado, todos acudimos ayer (el martes, 26 de diciembre) al Palacio de Justicia para que los tribunales que estaban a cargo nos informaran sobre las condiciones de los excarcelados", explicó Mariana Ortega, abogada del Foro Penal.La jurista pensaba que se iba a habilitar algún despacho, pero después de esperar una orden por parte del presidente del Circuito de Tribunales de Caracas, tanto abogados como excarcelados se retiraron sin respuesta.Ortega, que agregó que muchos de sus representados no son de Caracas y tendrán que quedarse en la capital mientras esperan.Lee más: LISTA | Estos son los 44 presos políticos excarcelados hasta la fecha #25Dic Con información de El Nacional y EFE .