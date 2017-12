/ El fotógrafo Héctor Pedroza fue presuntamente detenido por funcionarios del Comando Nacional Antisecuestro (Conas) este martes 26 en horas de la tarde. Según información no confirmada a través de las redes sociales , el reportero gráfico habría sido sacado de su residencia en Maracay y trasladado a Caracas.Aunque hasta el momento se desconocen detalles de la presunta detención, el portal El Pitazo destacó que los funcionarios de inteligencia, se apersonaron a la casa de Pedroza ubicada en Santa Rita, municipio Linares Alcántara, estado Aragua, y se lo llevaron detenido con sus equipos audiovisuales y teléfonos celulares.Asimismo, la página web hizo referencia a que tanto la madre como los hermanos del reportero gráfico indicaron que "los uniformados no se identificaron ni mostraron una orden de captura, por lo que desconocían hacia a donde lo llevaban" . Hasta el momento la información que se presume es que fue trasladado a Caracas.Según la información de El Pitazo, "de inmediato se activó la búsqueda por todos los organismos de seguridad del Estado con el apoyo del Foro Penal Venezolano (FPV),pero la madre de Pedroza al dar con el paradero de su hijo prefirió contratar los servicios del abogado familiar".Pedroza también es conocido por su participación como extra en la película venezolana Muerte Suspendida, misma en la que trabajó el ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas Oscar Pérez, quien es actualmente prófugo de la justicia.Es importante destacar que no es la primera vez que el fotógrafo es detenido, pues en mayo de este año fue "detenido por Inteligencia de la Policía de Aragua por espacio de varias horas y posteriormente fue dejado en libertad tras pagar una suma grande de dinero".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi