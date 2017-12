/ Luego de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), emitiera este 20 de diciembre, la decisión de eliminar la Alcaldía Metropolitana de Caracas, los trabajadores de la institución aseguraron que se mantendrán en las calles protestando “hasta que el Gobierno nacional les de respuestas sobre sus reivindicaciones laborales” . Gustavo Rodríguez, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, destacó que hasta el momento el Gobierno nacional no les ha dicho qué sucederá con ellos luego de esta decisión de la ANC, en donde quedan en el limbo laboral más de seis mil trabajadores.Asimismo, destacaron que a primeras horas de este miércoles, varios trabajadores se apersonaron a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para exigir protección para todos los empleados, considerando además que según la Ley Orgánica del Trabajo vigente hay inamovilidad laboral.En el lugar no solo estuvieron los trabajadores de la alcaldía, sino también el concejal y ex alcalde metropolitano, Alí Mansour, quien expresó su preocupación ante la estabilidad de más de 6 mil trabajadores, a la vez que les dio su respaldo.Asimismo, estuvieron los concejales Emmanuel Giménez y José Gregorio Cáribas, quienes respaldaron a todo el grupo de trabajadores que estaban protestando.“Esta es una decisión inconstitucional y lamentablemente estamos en un país donde ni siquiera contamos con un Tribunal Supremo de Justicia al servicio del pueblo, sino que está subordinado ante una ANC ilegítima” , destacó Mansour.Con sus documentos en mano, los trabajadores de la alcaldía protagonizaron una protesta donde a una sola voz exigen sus reivindicaciones labores y no les sea cercenado su derecho al trabajo.Desde el Centro Financiero Latino, trabajadores de la Alcaldía Metropolitana protestaron por reivindicaciones laborales y ante decreto de la #ANC que elimina a más de 6000 empleados / Reportó @AngitaPolanco pic.twitter.com/U5MjSbwPQj" CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 27 de diciembre de 2017Foto: Emmanuel Giménez / Concejal / Angélica PolancoFoto: Trabajadores de la Alcaldía Metropolitana protestan / Angélica PolancoFoto: Angélica PolancoFoto: Concejal José Gregorio Cáribas / Angélica PolancoLea también:Ledezma ratificó que recursos del premio Sájarov serán otorgados a familias de presos políticos https://t.co/BVs7zsIiCA pic.twitter.com/ezzDwarzR4" CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi