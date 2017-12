/ Se acerca el 2018 y ya podemos comenzar a planificar donde recibir Año Nuevo. Y es que un viaje para esta celebración nunca es una mala idea. Además, el horóscopo puede darte algunas pistas sobre las ciudades más recomendables para recibir el 2018.El psíquico Gian Rivas Plata nos ha dado sus predicciones acerca de los mejores lugares para pasar Año Nuevo, de acuerdo a las características de cada signo del zodiaco. Asimismo, estos lugares pueden ser parte de una cábala para comenzar el 2018 con el pie derecho.Te puede interesar: El color ideal de tu outfit, según tu signoComienza a hacer maletas y descubre los lugares más recomendables para pasar Año Nuevo, según las predicciones del horóscopo.Dónde recibir Año Nuevo Sagitario. Olvídate de los problemas y busca un lugar para desconectarte y recibir el 2018 con las mejores vibras. Además, procura viajar con tus familiares más cercanos para que puedas darte cuenta que siempre tendrás su apoyo. Tu destino ideal es Tarapoto, Perú.Piscis. Te encanta vivir nuevas experiencias, por lo que es muy importante que viajes para recibir Año Nuevo de la mejor manera. Es más, lo ideal es que conozcas un destino completamente nuevo y lo hagas con las personas más cercanas a ti. Tu destino ideal es París, Francia.Acuario. Amas el romanticismo y, sin duda, el 2018 te espera con las mejores expectativas en el amor. Por esta razón, busca un destino de pareja, en donde puedan disfrutar de la compañía del otro. Tu destino ideal es Venecia, Italia.Capricornio. El 2017 ha sido un año lleno de proyectos para ti, por ello este Año Nuevo es mejor que te relajes en un lugar donde puedas reflexionar, sentirte tranquilo y divertirte con tus familiares y amigos. Por ello, tu destino ideal es Punta del Este.Escorpio. Te encanta la versatilidad y salir de la rutina, es por ello que debes pasar Año Nuevo en un lugar donde puedas conocer gente nueva y divertirte al máximo. Es más, podrías conocer al amor de tu vida durante esa noche. Por ello, tu destino ideal es Las Vegas, Estados Unidos.Libra. Siempre quieres encontrar el equilibrio, así que este Año Nuevo deberás pasarlo con las personas más cercanas a ti y en un lugar lleno de calma y relax. De esta manera, comenzarás el 2018 con las mejores energías y las pilas recargadas. Tu destino ideal es Cancún, México.Virgo. Tienes muchos propósitos para el 2018 y para que estos se realicen, debes salir de tu zona de confort. Así que para Año Nuevo lo mejor es que te relajes en un lugar con sol, playa y diversión. Tu destino ideal es Punta Cana, República Dominicana.Leo. De seguro has pasado todo el año siendo el centro de atención, por lo que lo mejor será recibir el 2018 a lado de tus amigos y familiares más cercanos. Asimismo, el lugar al que vayas tiene que ser tranquilo, aunque con un toque festivo. Por ello, tu destino ideal es Iquitos, Perú.Cáncer. Te encantan las aventuras, por lo que no hay duda de que un viaje es la mejor opción para recibir Año Nuevo. Además, debes ir a un lugar que te permita disfrutar de las fiestas, los amigos y la adrenalina. Tu destino ideal es Río de Janeiro, Brasil.Géminis. Eres muy sociable, pero también aprecias el tiempo de calidad con amigos y familia. Por ello, un lugar en el que puedas divertirte pero con un toque cálido y familiar será importante para recibir el 2018 con seguridad y confianza. Tu destino ideal es Buenos Aires, Argentina.Tauro. Lo más recomendable para celebrar Año Nuevo es que puedas divertirte y ser el centro de atención durante toda la noche. Así pues, debes escoger un lugar lleno de fiestas y diversión para comenzar el 2018 con buenas energías. Tu destino ideal es La Habana, Cuba.Aries. Eres un alma libre y, aunque las reuniones sociales no son generalmente tu actividad favorita, puedes aprovechar para planificar un viaje con amigos o familiares. Debes aprovechar este día para sentirte relajada y en contacto con la naturaleza, por lo que tu destino ideal es Cusco, Perú.Fuente: GDA / El Comercio / PerúCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi