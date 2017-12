/ Richard Blanco, diputado de la Asamblea Nacional y jefe de la bancada"16 de julio? , instó a los demás miembros del Parlamento a mantener activas las sesiones a propósito de la crisis que enfrenta el país. ?Que no se molesten mis compañeros de la MUD y de la Asamblea Nacional, esta es hora para que todos estemos reunidos todos los días en una gran sala situacional (?) Aquí no se puede ser blandengue, aquí no hay vacaciones, no se puede buscar el confort político. No se puede estar generando frustraciones?, declaró Blanco en entrevista durante el programa Primera Página transmitido por Globovisión.Asimismo, le hizo un llamado específico a los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática a abandonar"ese confort""Se pararon -las reuniones- porque no quisieron hacerlo más? , aseveró,Por otra parte, señaló que deben reunirse para abordar el tema de la supresión de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y el Distrito del Alto Apure para tomar una decisión."Estamos comprometidos en hacer las denuncias respectivas y eso lo estamos haciendo a nivel internacional (?) hoy Ledezma se dirigirá a la organización internacional del trabajo para denunciar que los trabajadores se quedaron sin sueldo y no pudieron pasar las navidades? , detalló.Sumarium/NBCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi